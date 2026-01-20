19歲贛男被賣柬? 警：不聽勸非法出境 主動行詐已刑拘

我的頻道

中國新聞組／北京20日電
葉某斌。(取材自微信)
葉某斌。(取材自微信)

江西鉛山警方19日就「19歲小伙葉某斌外出遊玩疑似被賣柬埔寨事件」發布警情通報稱，葉某斌不聽勸阻非法出境，在柬埔寨電詐園區主動從事電信網路詐欺犯罪活動，目前已依法刑事拘留。

江西省上饒市鉛山縣公安局19日發布警情通報稱，2025年8月7日晚8時許，接到群眾報警求助表示，轄區居民葉某斌(男，20歲)與歐陽某某(男，20歲)於7月28日結伴前往雲南，自8月5日起與家屬失去聯繫。接警後，公安立即啟動跨區域警務協作機制，開展信息研判和線索排查工作，並在廣西、雲南等地警方的大力協作下，實地開展人員搜尋，調查處置工作。

九派新聞報導，經查，2025年7月初，葉某斌曾多次與人提及「欲前往境外賺快錢」的想法。7月30日下午5時許，葉某斌與歐陽某某抵達雲南普洱市，在試圖非法出境時被邊防檢查人員依法攔截勸返。邊防人員當場將該情況電話告知葉某斌母親與歐陽某某父親，但二人不聽勸阻，仍執意於8月1日自行繞道至廣西百色市，並於8月3日通過偷越國(邊)境方式非法出境，後一直在柬埔寨電詐園區主動從事電信網絡詐騙犯罪活動，期間二人可在電詐園區內自由活動，但不能隨意進出園區。

據報導，中國駐柬埔寨大使館多次做柬政府、警方和相關部門工作，全力查找二人。在近期中柬執法合作嚴厲打擊電詐犯罪壓力下，電詐園區將葉某斌、歐陽某某二人送出。2026年1月16日晚10時許，葉某斌、歐陽某某在廣西邊境非法入境時被邊防管理部門查獲。二人到案後，對偷越國(邊)境和實施電信網絡詐騙的犯罪事實供認不諱。目前，二人已被依法刑事拘留，公安機關正在深入偵查。

報導指出，葉某斌母親費某紅曾於2025年12月5日至2026年1月4日自行前往柬埔寨尋人，2026年1月5日因簽證到期返回國內。網傳「葉某斌母親被遣返」、「葉某斌母親被限制出境」等屬不實信息。

報導稱，境外絕非「淘金天堂」，偷越國邊境從事電信網絡詐騙等違法犯罪活動，必將受到法律懲處。請廣大網民不造謠，不信謠，不傳謠，共同維護清朗網絡空間。

柬埔寨 詐騙 邊境

