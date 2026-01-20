唇顎裂患者發聲：自己接受免費手術 「嫣然」做了好事

我的頻道

中國新聞組／北京20日電
冉先生小時候留影。（取材自極目新聞／受訪者供圖）
近期，北京嫣然天使兒童醫院欠租糾紛引起廣大網友關注，同時不少網友開始為嫣然天使基金會捐款。極目新聞報導，在網友積極募捐的同時，社交平台上出現了不少將自己的平台ID改為「嫣然天使基金會受益者」的網友，他們曬出了自己或者是親人接受治療前後的對比照片。

據報導，其中一位受益者冉先生來自貴州銅仁，今年24歲，在廣東務工。冉先生19日表示，他自幼患有唇顎裂中最為嚴重的三度唇顎裂，小時候母親就曾帶他求醫治療，在成長期間他也曾做過數次手術，但效果都一般。加上他家庭條件較為困難，父親也患病，沒有更多條件為他進行修復，小時候他經常因唇顎裂受到嘲笑。

2025年11月，嫣然天使基金會到貴陽市口腔醫院開展公益活動。冉先生曾在該醫院接受過治療，並加入了唇顎裂患者的幫助群，有醫生提醒他們可以通過嫣然天使基金會申請，如果通過篩查，可以得到免費的治療機會，他報名並順利通過篩查。

冉先生說，他從基金會得知可以選擇定點醫院，他選擇了距離貴州較近的四川大學華西口腔醫院，他在2025年11月和12月分別接受了一次手術，期間他僅自費支付了路費和最初入院的個別檢查費用，手術費用都由基金會支付。由於費用基金會會直接支付給醫院，兩次手術的詳細花費他並不是很清楚，他聽醫生介紹，第一次手術費用在數萬元，第二次手術僅需幾千元。

冉先生表示，經過兩次手術後，目前恢復得很好，由於他的情況比較嚴重，要完全恢復還需要繼續治療。他表示，這次之所以會改掉社交平台ID並拍攝視頻，就是要站出來，「證明他們（嫣然天使基金會）做了好事」。

報導說，李亞鵬17日回應稱，他對廣大網友近期的支持表示感謝，因為嫣然天使兒童醫院不具備公開募集善款的資質，所以沒法公開嫣然天使兒童醫院的募款路徑或渠道。而嫣然天使基金是成立在中國紅十字基金會之下的唇顎裂專項基金，嫣然天使兒童醫院和嫣然天使基金是兩家獨立的機構。

李亞鵬表示，看到不少家長曬出了孩子手術前後的照片，以此表達對他的支持，他對此非常感激。

冉先生接受治療期間。（取材自極目新聞／受訪者供圖）
