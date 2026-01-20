李亞鵬撕掉「老賴」標籤 網友紛下單「拎壺沖」酒

我的頻道

中國新聞組／北京20日電
「拎壺沖」酒是2024年11月由貴州醬酒集團推出的，曾在電視劇「笑傲江湖」中飾演令狐沖的李亞鵬擔任該款產品的推薦官，並在社交平台頻頻發布宣傳視頻。(取材自極目新聞)
「拎壺沖」酒是2024年11月由貴州醬酒集團推出的，曾在電視劇「笑傲江湖」中飾演令狐沖的李亞鵬擔任該款產品的推薦官，並在社交平台頻頻發布宣傳視頻。(取材自極目新聞)

男星李亞鵬因嫣然天使兒童醫院欠租2600萬元人民幣(約373萬美元)瀕臨關停，而他發布坦誠視頻後，那句「要飯也要完成手術」宣言和醫院14年救助1.1萬患兒的實績，瞬間擊穿了李亞鵬多年「老賴」標籤，讓輿論大反轉，並獲得1936萬元的捐款。不少網友甚至特意去購買李亞鵬此前推薦的「拎壺沖」酒，表達對他的支持。

李亞鵬與王菲2006年為唇顎裂女兒李嫣創立嫣然天使基金，2012年建成的民辦非營利兒童醫院累計完成1.1萬台手術，其中7000例全額免費，覆蓋寧夏、西藏等偏遠地區50萬兒童就診需求。但不久前，嫣然天使兒童醫院拖欠房租2600萬元瀕臨關停。

極目新聞報導，李亞鵬為此發布長達31分鐘回應視頻，他哽咽表示，「我每年他媽要飯也能完成一台手術，這張老臉在馬路邊化緣也要救孩子」，這句無修飾的宣言成為輿論轉折點，被網友稱為「俠氣未泯的郭靖式擔當」。

李亞鵬能從群嘲的「商業黑洞」逆轉為「鵬哥」，核心在於網友重新審視價值標尺，一句「經商失敗可嘲，但救1.1萬條命不可辱」，點出對功利主義的厭倦。

也許是受到李亞鵬堅持公益熱忱公益的感召，「給李亞鵬捐款」連日成為網路熱點。截至1月19日下午，「嫣然唇顎裂患者救助計畫」項目通過字節跳動公益平台累計獲得1936萬餘元善款。

不少網友表示，他們並非為李亞鵬「還債」，而是保護序列治療這一稀缺服務，還有人說，「捐的是給孩子的希望，不是房租」。

此外，也有網友特意去購買李亞鵬曾推薦的「拎壺沖」酒，以示支持。據悉，「拎壺沖」是2024年11月由貴州醬酒集團推出的，共有298元的經典黃、998元的珍藏藍、1498元的典藏天青等三款。由曾在電視劇「笑傲江湖」中飾演令狐沖的李亞鵬擔任推薦官。但當時，外界對此酒反響平淡，不少人甚至嘲笑李亞鵬不適合進入商業界。

針對欠租事件，房東張先生代理律師表示，截至目前，院方無人主動聯繫，也沒有提出還款計畫，「目前房東備受非議，不想參與到網上的口水戰。」房東方表示，法院判決，其和嫣然醫院的租房合約已於2023年10月10日依法解除，「只想盡快收回欠付了快三年的租金和騰房，老人家承受著巨大的壓力」。

北京嫣然天使兒童醫院因拖欠2000萬元租金，面臨遷址甚至關停。(取材自極目新聞)
北京嫣然天使兒童醫院因拖欠2000萬元租金，面臨遷址甚至關停。(取材自極目新聞)

