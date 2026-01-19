嬰兒淋雨拍劇 哭得撕心裂肺 片酬僅800元 畫面流出全網罵

我的頻道

中國新聞組／北京19日電
短劇演員邢昀吐槽某劇組夜裡拍雨戲，一直讓一名嬰兒淋灑水車製造的瓢潑大雨。（視頻截圖）
中國微短劇近年在亞洲和歐美市場暴紅，但其劇情、價值觀和拍攝細節等也傳出諸多亂象與爭議。短劇演員邢昀17日就吐槽某劇組夜裡拍雨戲，一直讓一名嬰兒淋灑水車製造的瓢潑大雨，「孩子被雨淋了好久，哭得撕心裂肺」，而這名嬰兒的片酬僅800元（人民幣，下同），據悉家長是因經濟壓力接受拍攝。畫面流出後被全網罵上了熱搜，閱讀量超過6千萬，網民怒批劇組和嬰兒父母涉財迷心竅涉虐兒，呼籲官方介入調查。

據羊城晚報、青島新聞網報導， 邢昀在「短劇總是這樣折磨女人和孩子」吐槽文裡稱，在某劇組這幕夜裡雨戲中，因為要拍近景，她和對手女演員臉上不能有雨，所以傘不能放低，最好的解決辦法是拍她們的時候把孩子換成假孩子，但是劇組為了節約時間就沒有換，這名嬰兒就這樣被灑水車製造的大雨淋到全身濕透，「孩子被雨淋了好久，哭得撕心裂肺」。

據媒體報導，該場戲嬰兒的片酬僅800元，部分家長因經濟壓力接受此類拍攝。

相關視頻被曝光後引起全網公憤，紛紛痛批劇組和嬰兒的家長：「看小孩子都在發抖啊，父母為了錢也真是瘋了吧」，「這麼小的孩子拍戲父母不在片場嗎，就這樣看著？」，「抵制不良劇組」，「匪夷所思，孩子父母為了錢就一直讓她淋雨嗎」，「要怪就怪父母狠心，財迷心竅」，「之前的短劇嬰兒都用假的現在劇組挺有錢啊」，「為錢走火入魔了」。

也有網民批評邢昀只會事後發文吐槽，眼睜睜看著嬰兒淋雨一直哭還能繼續拍戲賺錢。1月18日，邢昀回應稱「我們演員能做的只有快速配合導演拍完讓孩子早點收工，其他的我們什麽都做不了，而且後來我和對面女演員都發火了，讓劇組快點拍，說孩子受不了了。發出來就是呼籲以後少點這種情節」，並表示因拍攝要求，無法壓低傘為孩子擋雨，所以自己才說無解、無奈。

她還稱這並非個別劇組的行為，此前在冬天拍攝時，也曾有把嬰兒放入真實垃圾車的戲分，孩子家長不僅未加以阻止，反而笑嘻嘻地表示「孩子要趕下一場」。

據報導，為追逐熱點、壓縮成本，短劇行業普遍盛行「7天拍100集」的極限模式，兒童演員的休息權、健康權等基本權益成為首要犧牲品。

封面新聞引述毫達（成都）律師事務所律師孫順發對此表示，相關視頻中，讓體溫調節能力弱的嬰幼兒長時間淋冷水，孫順發認為這已經損害了孩子的生命健康權，也損害了孩子的人格尊嚴，據「未成年人保護法」，若兒童因此身心受傷，該劇製作與出品方可能被處以罰款、停業整頓等處罰，兒童父母也需承擔相應的連帶責任。

