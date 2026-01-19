深圳全職媽吞30粒安眠藥輕生 夫酸：她自認美 嫁我可惜

娜娜自殺經急救甦醒後，遭丈夫戳腦門。（視頻截圖）

廣東深圳市一名全職媽媽（家庭主婦）「娜娜」因被丈夫責備服30多粒安眠藥後送醫急救脫險，其丈夫沒有安慰，反而用手指戳她的腦門說：「你就不容易死，回不去了」，又接著調侃娜娜稱：「我的女同事都說我是很優秀的老公」，並對醫師說「她（娜娜）覺得她是美女，嫁給我可惜了」，讓身體虛弱的娜娜當場情緒崩潰。醫師看不下去，當場要這名人夫多關懷妻子，「她的付出應當被看見」。

據新民晚報報導，1月16日，深圳市人民醫院披露一起病例，娜娜服用30多粒安眠藥，經送醫洗胃後脫險，甦醒後詢問丈夫治療時長，丈夫卻用手指戳其腦門說：「你就不容易死，回不去了」。丈夫的反應讓娜娜情緒崩潰，她哭訴，「我嫁給你就是希望你對我好點，後來我發現我錯了」。丈夫回應稱，「我的女同事都說，我作為一個老公已經很優秀了」。

娜娜說，婚後20年丈夫從不分擔家務，連掉到地上的東西也不會撿，一切矛盾對方都認為是她的錯，「要不是為了兒子，早就不想活了」。對此，丈夫卻不以為然地調侃：「她覺得她是美女，嫁給我可惜了」。娜娜一度聞之扭頭不語；後來告訴記者，跟丈夫說正經事的時候，他總是開玩笑，不當回事。

出於安全考慮，醫師建議將娜娜轉入ICU觀察，並衷心勸解其丈夫：「作為全職主婦，她的世界往往圍繞家庭，精神需求易被忽視，需要多被關懷、肯定，她的付出應當被看見」。

事件經媒體報導後引來大批網友怒批這名丈夫無所謂還調侃的態度太過殘忍：「這種人居然有老婆孩子」，「我一個男的都受不了這種男人」，「對於這種自大狂離婚就好，何必強求？」，「妻子都自殺了，丈夫竟然第一句話還調侃妻子，這丈夫確實有點問題」，「離婚，要他找那同事去。一個優秀，一個欣賞，絕配」，「這不是調侃，這是諷刺」，「做全職太太你就錯了，女人要經濟獨立」，「20年都忍得下去，因為經濟因素離不了婚嗎？」。

有網友為敢於直言的醫師點讚：「這大夫醫病又醫心」。還有很多網友感同身受說出了自己的經歷，並鼓勵娜娜要為自己而活，「我當年抑鬱了大概3年多，咬牙走出來了」、「我經歷過這種無語的情況，希望你可以振作起來」。

精神暴力也是家暴 。「中華人 民共和國反家庭暴力法」明確規定，家庭暴力，是指家庭成員之間以毆打、捆綁、殘害、限制人身自由以及經常性謾罵、恐嚇等方式實施的身體、精神等侵害行為。最高人民法院也曾解釋「家庭暴力不是家庭糾紛，精神暴力也是家庭暴力」稱，施暴就是違法。