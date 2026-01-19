我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資談判再度破裂 紐約市護士繼續大罷工

小長假遇連日降雪 曼哈頓華埠街頭人潮不減 店家受影響程度不一

深圳全職媽吞30粒安眠藥輕生 夫酸：她自認美 嫁我可惜

中國新聞組／廣州19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
娜娜自殺經急救甦醒後，遭丈夫戳腦門。（視頻截圖）
娜娜自殺經急救甦醒後，遭丈夫戳腦門。（視頻截圖）

廣東深圳市一名全職媽媽（家庭主婦）「娜娜」因被丈夫責備服30多粒安眠藥後送醫急救脫險，其丈夫沒有安慰，反而用手指戳她的腦門說：「你就不容易死，回不去了」，又接著調侃娜娜稱：「我的女同事都說我是很優秀的老公」，並對醫師說「她（娜娜）覺得她是美女，嫁給我可惜了」，讓身體虛弱的娜娜當場情緒崩潰。醫師看不下去，當場要這名人夫多關懷妻子，「她的付出應當被看見」。

據新民晚報報導，1月16日，深圳市人民醫院披露一起病例，娜娜服用30多粒安眠藥，經送醫洗胃後脫險，甦醒後詢問丈夫治療時長，丈夫卻用手指戳其腦門說：「你就不容易死，回不去了」。丈夫的反應讓娜娜情緒崩潰，她哭訴，「我嫁給你就是希望你對我好點，後來我發現我錯了」。丈夫回應稱，「我的女同事都說，我作為一個老公已經很優秀了」。

娜娜說，婚後20年丈夫從不分擔家務，連掉到地上的東西也不會撿，一切矛盾對方都認為是她的錯，「要不是為了兒子，早就不想活了」。對此，丈夫卻不以為然地調侃：「她覺得她是美女，嫁給我可惜了」。娜娜一度聞之扭頭不語；後來告訴記者，跟丈夫說正經事的時候，他總是開玩笑，不當回事。

出於安全考慮，醫師建議將娜娜轉入ICU觀察，並衷心勸解其丈夫：「作為全職主婦，她的世界往往圍繞家庭，精神需求易被忽視，需要多被關懷、肯定，她的付出應當被看見」。

事件經媒體報導後引來大批網友怒批這名丈夫無所謂還調侃的態度太過殘忍：「這種人居然有老婆孩子」，「我一個男的都受不了這種男人」，「對於這種自大狂離婚就好，何必強求？」，「妻子都自殺了，丈夫竟然第一句話還調侃妻子，這丈夫確實有點問題」，「離婚，要他找那同事去。一個優秀，一個欣賞，絕配」，「這不是調侃，這是諷刺」，「做全職太太你就錯了，女人要經濟獨立」，「20年都忍得下去，因為經濟因素離不了婚嗎？」。

有網友為敢於直言的醫師點讚：「這大夫醫病又醫心」。還有很多網友感同身受說出了自己的經歷，並鼓勵娜娜要為自己而活，「我當年抑鬱了大概3年多，咬牙走出來了」、「我經歷過這種無語的情況，希望你可以振作起來」。

精神暴力也是家暴。「中華人民共和國反家庭暴力法」明確規定，家庭暴力，是指家庭成員之間以毆打、捆綁、殘害、限制人身自由以及經常性謾罵、恐嚇等方式實施的身體、精神等侵害行為。最高人民法院也曾解釋「家庭暴力不是家庭糾紛，精神暴力也是家庭暴力」稱，施暴就是違法。

家暴 華人

上一則

爺誤將火鍋燃料當水沖感冒藥 7歲童喝完器官衰竭進ICU

延伸閱讀

「功夫」火雲邪神走了 梁小龍遺言曝光「你們要好好活著」

「功夫」火雲邪神走了 梁小龍遺言曝光「你們要好好活著」
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲
深圳福田星輝合唱團 巴沙迪那春節獻唱

深圳福田星輝合唱團 巴沙迪那春節獻唱
愛馬仕中國賣溜溜球 開價1.84萬人民幣 「深圳、廣州已賣到斷貨」

愛馬仕中國賣溜溜球 開價1.84萬人民幣 「深圳、廣州已賣到斷貨」

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23

超人氣

更多 >
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠一曲「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠一曲「Golden」登國際舞台
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲