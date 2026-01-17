乞討相戀5年賺32萬 給彩禮才知她已婚 網歪樓：我也轉行

示意圖。（取材自極目新聞）

貴州一對自稱都已離婚的男女因乞討相識，不僅因此墜入愛河成為論及婚嫁的情侶，兩人還將街頭乞討當成共同經營的「事業」，5年裡一起賺了32萬元（人民幣，下同）。後來女方向男子索要彩禮20餘萬元，男方先後轉帳11餘萬元後兩人分手，男子才發現女方仍未離婚，認為對方利用感情騙財，一下之下控告對方索回彩禮。法院近日判女方返還男子近9萬元，女子不服上訴二審被駁回。

據三湘都市報報導，判決書顯示，2020年10月，貴州的彭先生在青海西寧街頭乞討時，與來自寧夏同為乞討人員的張女士偶遇認識，當時，彭先生已離異，張女士也稱自己與前夫離婚，雙方因乞討日久生情，隨即建立戀愛關係並以夫妻名義同居。

其後，張女士向彭先生索要彩禮20餘萬元，2024年7月，男方先後轉帳11.19萬元。同年，二人感情破裂，且男方發現張女士與丈夫的婚姻關係仍處存續狀態，彭先生索要錢款未果，指責女方是以結婚為名索要彩禮，利用感情騙取錢財，一氣之下將其起訴至固原市原州區人民法院，請求法院判令被告返還不當得利款11.19萬元。一審法院判決，酌定由被告向原告返還已支付彩禮的80%，即89536元。

對於該筆款項，張女士並不認為是彩禮，她稱，二人在5年間共同乞討，合計收入32萬元，她主張這筆錢是「共同乞討所得及保母費」，向固原市中級人民法院提起上訴。

2025年9月16日，二審法院對該案進行公開審理，法院認為，張女士未提交相關證據證實案涉款項是「共同乞討所得及保母費」，而彭先生提交的證據，足以證實轉款的目的是締結婚姻而進行贈與。9月25日，二審法院判決駁回上訴，維持原判。

相關話題昨在社群媒體 引發熱議，但網友大都歪樓討論起了這對乞討情侶的收入：「比我打工還要有錢」，「乞討5年32萬，這比我上班強多了」，「乞討者都能給11萬彩禮」，「去哪乞討遇到這麼多好人啊，我也想去」，「比我有錢」，「乞討能不能認真乞討，怎麼還談起戀愛」，「我要不也轉行？」。