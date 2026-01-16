湖北景區飛刀表演 直接扎在演員臉上濺血 網友：錢不好賺

湖北武漢一景區飛刀表演疑失誤，第六把尖刀直接砸中躺在地上演員的面部。（取材自揚子晚報）

有網友近日在社交平台發布視頻稱，湖北某景區飛刀表演時疑發生失誤，飛刀直接砸在表演者臉上後彈飛，表演者痛到倒地，嘴流了很多血。涉事景區表示，經查飛刀是道具刀，演員已經接受檢查，有一點小擦傷無大礙。

據華商報大風新聞報導，事發景區為湖北武漢 市黃陂區的木蘭不夜城。視頻中一個身穿黑衣的年輕人躺倒在舞台上，身上放著一塊木板，另一紅衣男子手持6把飛刀依次向木板投擲，前5把刀穩穩扎在木板上，最後一把未能扎中，飛向黑衣年輕人面部，刀柄磕在其面門後彈開，年輕人因疼痛捂著嘴，紅衣男子趕忙上前查看。

視頻拍攝者表示，事發在1月13日中午1點半，「當時現場沒什麼觀眾，被飛刀砸中的是個年輕男孩，當時他嘴裡有很多血，後來去洗手間清洗了，應該沒有大礙」。

對此，木蘭不夜城景區工作人員一度稱沒有接到這一危險情況的通知，飛刀演出正常進行。昨晚則回應表示，經查，當時使用的道具刀，演員接受檢查有一點小擦傷，無大礙。

對此，網友們評論：「停業整頓，唉，這年咋過」，「討生活太不容易了」，「錢不好賺，也不知道經歷了啥要做危險的工作？」，「失誤在所難免，人沒事就最好，後面整改要保證安全」，「景區危險表演該不該叫停？」。