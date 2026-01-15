車友年會發威而鋼、請美女清涼熱舞？ 極氪怒駁：惡意拼接

現場視頻截圖。（取材自澎湃新聞）

近日有網民發視頻稱，極氪車友會在其年會活動現場，向參會者贈送「藍色包裝盒」處方藥枸櫞酸西地那非口崩片（俗稱「偉哥」，又稱威而鋼），並稱在另一地的車友會上，請來了清涼裝女孩跳舞。相關話題網上引發熱議，對此，極氪汽車昨發「嚴正聲明」指出，網傳聊天截圖是惡意拼接，藍色包裝盒是車主個人物品，表演實為正規舞蹈，該公司已立即啟動法律程序，堅決追究造謠者、傳播者及相關平台的法律責任。

據澎湃新聞報導，網民發布的信息顯示，有網民在群聊中提及「長沙極氪車友會的伴手禮笑死我」，並附有現場視頻。視頻畫面顯示疑似有數十盒藥品，其包裝盒可見「枸櫞酸西地那非口崩片」字樣及「50mg」規格，包裝印有「用於治療勃起功能障礙」。 在另一段網傳視頻裡，是疑似極氪車友會會場，舞台上有性感女子衣著清涼正在跳舞，引發網民對該公司年會「發偉哥又請美女跳舞」是否適當的質疑。

針對網傳內容，極氪汽車起初回覆稱，經了解，「在長沙的車友會，一個車主是西地那非醫藥銷售，那天車友會趕上去見客戶，就有了視頻裡這事兒」，並強調「車友會的實際禮品也不是這個」。

車友會禮品海報。（取材自澎湃新聞）

湖南長沙極氪車友會一位管理員稱，「謠言，亂七八糟傳的」，這位人士解釋稱：「那是一個有藥商資質的車友自己帶的，個人行為」。他還提供了一張年會伴手禮清單海報，稱「我們的禮品就是這些」，主要包括一些車用相關產品及食品等，並補充道：「早就在車友會群內解釋清楚了，是外地的以謠傳謠愈傳愈離譜」。

網傳清涼舞蹈視頻。（取材自紅星新聞）

另據都市快報橙柿互動，對此，極氪法務部昨發布嚴正聲明稱，近日網上出現大量針對極氪車友活動的不實信息，相關信息通過惡意拼接長沙、常州兩地車友活動的現場圖片與視頻，並輔以誤導性解讀，在個別社群及非法網 站進行傳播，嚴重歪曲事實真相，不僅損害了極氪品牌以及廣大車主的聲譽，已涉嫌嚴重違反互聯網信息管理的相關法律法規。

聲明稱，經查證，所謂「活動伴手禮為藍色包裝盒物品」純屬捏造，該物品實為一位參會人員的個人物品，並非活動組織方的伴手禮；所謂「活動現場跳舞片段」實為常州車友活動的正常節目表演，表演者為當地正規舞蹈團體，表演並無不良引導。長沙與常州車友活動均由當地車主自發組織，彼此獨立，時間、地點、人員均無重合。該公司堅決追究造謠者、傳播者及相關平台的法律責任。