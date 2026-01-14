我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

75億福建大壩查出偷工減料 數十人被問責

奧客行為遭曝 華航2空姐釀澳洲飯店客房淹水拒賠償

75億福建大壩查出偷工減料 數十人被問責

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
耗費75億元人民幣的福建永安抽水蓄能電站大壩施工存在偷工減料狀況。圖為工人在徒手將2根長度約2米的鋼筋插入孔洞。（圖／取自每日經濟新聞）
耗費75億元人民幣的福建永安抽水蓄能電站大壩施工存在偷工減料狀況。圖為工人在徒手將2根長度約2米的鋼筋插入孔洞。（圖／取自每日經濟新聞）

中國官方證實，福建永安抽水蓄能電站大壩施工存在偷工減料、監理人員被施工方宴請、請陪侍等情況。中國電建下屬參與抽水蓄能工程建設的單位已全部停止作業，開展排查整頓。

去年11月底，媒體《經濟參考報》調查發現，中國電建子公司中國水利水電第三工程局有限公司（水電三局）承建的永安抽水蓄能電站下水庫大壩涉嫌偷工減料，工程存在重大安全隱患。

該項目的工程施工方和建造監理方同為中國電建下屬企業，《澎湃新聞》曾梳理招投標文件發現，永安抽水蓄能電站多個核心標段，均由中國電建下屬企業包攬。

央視新聞客戶端14日報導，中國國家能源局福建監管辦公室網站14日通報稱，位於永安市小陶鎮的永安抽水蓄能電站項目總投資74.96億元（人民幣，單位下同，約10億美元），核查工作組發現媒體曝光的問題基本屬實。

通報稱，施工單位水電三局存在現場管理缺位、未按圖紙施工等問題，在關鍵工序作業時，質檢人員未全程在場管理。項目也存在未經建設單位認可分包工程等違法分包問題。

通報指出，監理單位浙江華東工程諮詢（隸屬於中國電建）對工程質量監理責任落實不到位，建設單位永安抽蓄公司現場管理不嚴格。上述疏漏導致下水庫壩肩邊坡可能失穩，極端工況下可能發生約1,000立方米的塌方，中國電建正在組織施工單位制定整改方案。

水電三局、華東工程諮詢公司等數十人被以撤職、降職等形式追責問責，並罰款2,000餘萬元。建設單位永安抽蓄公司黨支部書記等高管被記過，下屬工程管理部門一名副經理被撤職。

此外，監理人員接受施工企業的宴請和有償異性陪侍人員的情況基本屬實。永安市政府相關部門已責令存在違規經營問題的涉事場所停業整頓。

目前，中國電建已組織所屬參與抽水蓄能工程建設的單位全部停止作業，開展排查整頓。下一步中國國家能源局福建監管辦公室、福建省能源局等相關部門將對項目的質量問題和風險隱患整改實行掛牌督辦，責成整改。

上一則

11歲演新娘、7歲嫁15歲生...短劇沒底線 全網震怒

延伸閱讀

中國投資泰國高鐵工程事故32人死 中：泰企施工

中國投資泰國高鐵工程事故32人死 中：泰企施工
泰中高鐵事故致32死 承建商與2025曼谷倒塌大樓相同

泰中高鐵事故致32死 承建商與2025曼谷倒塌大樓相同
泰中高鐵工程釀嚴重死傷 中國企業參與角色受關注

泰中高鐵工程釀嚴重死傷 中國企業參與角色受關注
泰高鐵工程事故增至32死 總理：承包商須付相關責任

泰高鐵工程事故增至32死 總理：承包商須付相關責任

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
法槌示意圖。（取材自紅星新聞）

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

2026-01-10 07:30

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役

七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役