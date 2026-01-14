75億福建大壩查出偷工減料 數十人被問責

耗費75億元人民幣的福建永安抽水蓄能電站大壩施工存在偷工減料狀況。圖為工人在徒手將2根長度約2米的鋼筋插入孔洞。（圖／取自每日經濟新聞）

中國官方證實，福建永安抽水蓄能電站大壩施工存在偷工減料、監理人員被施工方宴請、請陪侍等情況。中國電建下屬參與抽水蓄能工程建設的單位已全部停止作業，開展排查整頓。

去年11月底，媒體《經濟參考報》調查發現，中國電建子公司中國水利水電第三工程局有限公司（水電三局）承建的永安抽水蓄能電站下水庫大壩涉嫌偷工減料，工程存在重大安全隱患。

該項目的工程施工方和建造監理方同為中國電建下屬企業，《澎湃新聞》曾梳理招投標文件發現，永安抽水蓄能電站多個核心標段，均由中國電建下屬企業包攬。

央視新聞客戶端14日報導，中國國家能源局福建監管辦公室網站14日通報稱，位於永安市小陶鎮的永安抽水蓄能電站項目總投資74.96億元（人民幣，單位下同，約10億美元），核查工作組發現媒體曝光的問題基本屬實。

通報稱，施工單位水電三局存在現場管理缺位、未按圖紙施工等問題，在關鍵工序作業時，質檢人員未全程在場管理。項目也存在未經建設單位認可分包工程等違法分包問題。

通報指出，監理單位浙江華東工程諮詢（隸屬於中國電建）對工程質量監理責任落實不到位，建設單位永安抽蓄公司現場管理不嚴格。上述疏漏導致下水庫壩肩邊坡可能失穩，極端工況下可能發生約1,000立方米的塌方，中國電建正在組織施工單位制定整改方案。

水電三局、華東工程諮詢公司等數十人被以撤職、降職等形式追責問責，並罰款2,000餘萬元。建設單位永安抽蓄公司黨支部書記等高管被記過，下屬工程管理部門一名副經理被撤職。

此外，監理人員接受施工企業的宴請和有償異性陪侍人員的情況基本屬實。永安市政府相關部門已責令存在違規經營問題的涉事場所停業整頓。

目前，中國電建已組織所屬參與抽水蓄能工程建設的單位全部停止作業，開展排查整頓。下一步中國國家能源局福建監管辦公室、福建省能源局等相關部門將對項目的質量問題和風險隱患整改實行掛牌督辦，責成整改。