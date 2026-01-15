11歲演新娘、7歲嫁15歲生 陸短劇沒底線 全網震怒急下架

我的頻道

中國新聞組／北京15日電
短劇用11歲女童飾演替嫁新娘，引發爭議。(視頻截圖)
近日，短劇「逼錦鯉替嫁活閻王，相府氣運全斷了」選年僅11歲的女童飾演「替嫁新娘」，在劇中與大十幾歲的男演員演愛情戲。劇情還包含7歲被迫嫁人、15歲生子等嚴重違背倫理的設定，引發全網震怒，該短劇已緊急下架。而涉事小演員主演的另一部「錦鯉妻」劇，仍未下線。

溫州都市報報導，公開信息顯示，劇中女主角的飾演者2015年出生，曾參與「永夜星河」、「好團圓」、「長樂曲」等多部影視作品，在其中飾演幼年角色。

據悉，該小演員拍攝這部短劇時年僅11歲，飾演替姊姊出嫁的七歲女孩，劇中存在多處男女主摟抱、牽手的肢體接觸鏡頭，故事線更是充斥「養成系」、「大婚圓房」等成人化隱喻。

短劇演至結局才替換成成年女性演女主，然而劇情是女主15歲生子。該短劇在番茄平台上備案，目前已下架。

對此，紅果短劇客服工作人員14日表示，後續會加大對短劇的審核力度，至於對劇的審核制度具體如何，客服表示暫不清楚。同日將情況反饋給國家廣播電視總局，工作人員表示，已將該情況記錄。儘管有人辯稱劇情設定在古代，但多數網友依舊覺得「沒底線」「感到不適」。

對此，網友紛紛評論，「短劇也應該有個度」、「審核劇本，起碼看看，然後內容上線前也要看看」、「哪怕是古代也不會7歲，過於離譜」、「借名義拍給現代戀童癖看，呸」、「我雖然愛看短劇，但怎麼演得下去啊」、「我雖然愛看短劇，但我也知道什麽能看，什麽不能看，趕緊下架吧」、「為了流量三觀都不要了」。

海錦天城（福州）律師事務所蔡律師指出，該劇已觸碰法律底線。該劇情節直接違反「未成年人節目管理規定」中「嚴禁渲染未成年人早戀及成人化情感」的條款，遠超創作自由範疇。

廣電總局網絡視聽司8日發布兒童類微短劇管理提示，要求遏制「成人化」傾向，糾偏「工具化」傾向，抵制「娛樂化」傾向。

另據極目新聞報導，值得注意的是，上述女演員，還曾出演過短劇「首輔家的錦鯉妻」，劇中，她與另一名2012年出生的男演員，飾演一對夫妻。目前該短劇在平台仍能播放。

短劇用11歲女童飾演替嫁新娘，引發爭議。(視頻截圖)
