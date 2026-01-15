新手機邊縫大到能塞A4紙 華為門店：正常範圍 拒換機

我的頻道

中國新聞組／北京15日電
網友購買的華為nova 14 Ultra上方後蓋處可以插入一張A4紙。(取材自大眾網)

近日，吉林長春張女士花費5299元人民幣(約美元)購買華為Mate80新機，她反映，這部於2025年12月7日購買的手機，次日便發現後殼右側存在明顯凸起，邊緣縫隙大到可插入A4紙，且觸感刮手。更令人困擾的是，屏幕黑邊呈現「左窄右寬」的不對稱現象。

大眾網報導，張女士隨即前往門店申請換機，卻遭售後以「合理工藝誤差」為由拒絕，工作人員甚至表示「插不下3張A4紙就在標準內」，並建議使用手機殼遮擋。這讓張女士難以接受，她認為新手機出現如此明顯的外觀缺陷，不應被輕描淡寫地歸結為「正常範圍」。

據報導，華為授權服務中心長春新天地店工作人員13日表示，已將張女士訴求上報。至於該型號手機是否具有普遍質量問題，店員表示以後續結果為準。華為官方客服此前則回應稱，將安排專人跟進核實情況，如符合換機政策將協調辦理，若不符合將溝通其他解決方案。

報導指出，張女士的遭遇並非個例。在某短視頻平台，多位用戶曬出自己新購華為Mate80的實拍圖，指出後蓋貼合不齊、邊框縫隙過大等問題，有博主直言「實際看著比視頻裡明顯」。網友「善念」說，他於去年11月購買了一款華為nova 14 Ultra，使用後發現手機上方後蓋空隙過大，可以插入一張A4紙，於是在購機的某電商平台申請了換機服務，「經過幾番折騰，最後換機成功，我還是挺幸運的。」

在某短視頻平台，網友發布視頻顯示，其購買的華為Mate80出現左右邊框不對稱情況。(取材自大眾網)

據報導，部分消費者表現出對產品一致性與品控水平的普遍擔憂，網友「走心機加工」就在某視頻下留言表示購買的手機屏幕有縫，新換的手機後蓋又貼偏。值得注意的是，除華為外，蘋果、三星小米、vivo、OPPO等品牌的機型，同樣在某些測評視頻中被曝存在類似縫隙問題，說明該現象可能涉及行業共性，但是否構成質量問題仍需具體界定。

對此，山東誠功律師事務所劉國建律師指出，若後殼縫隙可插A4紙、屏幕黑邊嚴重不對稱，且經專業檢測確認已超出同型號產品普遍存在的合理偏差，則應認定為質量瑕疵，消費者有權要求更換或退貨。反之，若屬正常工藝誤差，商家則無需承擔換機責任，雙方可協商其他解決方案。

張女士購買的華為Mate80邊緣縫隙大到可插入A4紙。(取材自大眾網)

