北京最慘老闆 招25員工竟有24個騙子 用2字當暗號

中國新聞組／北京13日電
北京一老闆招25人，24個是騙子，試用期一到集體跑路。圖為示警視頻截圖。 （取材自深圳報業）
這個血淚史，是想開公司的人必看。北京一老闆招25人，24個是騙子，他們用「兩個字」當暗號，試用期一到集體跑路，底薪白給。消息一出，網友紛表示這個老闆「史上最慘」。

深圳報業報導，在2025年12月29日，北京一家公司的老闆表示：公司招聘的25個人裡，有24個都是「搞詐騙的」，他們相互之間會推薦「好騙公司」清單。

這些「騙子」們有個行話叫「掛職」，他們之間說了這個詞之後，彼此就知道是來公司騙底薪的。一些人會互相分享，說某公司面試比較容易通過，考勤打卡等方面管理不嚴，發放底薪比較及時等訊息。

據報導，這些團伙會同時入職2家到3家公司，他們會跟公司說「我不需要交社保，只需發放底薪」，一般試用期結束後就離職。

這些人被叫作「職業騙薪人」，他們一般會偽造工作履歷，蓄意騙取底薪。

「職業騙薪人」一般會選擇初創型或者小微型企業，針對企業負責人想迅速拓展市場的心理，面試時謊稱自己「有大客戶資源」，從而順利入職多家公司。

「職業騙薪人」一般會選擇應聘銷售等「不坐班」的崗位，以虛假工作日誌、雇群眾演員、偽造業務進展等方式，拖延在職時間騙取底薪。

詐騙

中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

