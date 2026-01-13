北京嫣然醫院欠費2千多萬 被判騰房 李亞鵬玩消失?

我的頻道

中國新聞組／北京13日電
北京嫣然天使兒童醫院從2022年起就拖欠房東的租金。（取材自大象新聞）
北京嫣然天使兒童醫院從2022年起就拖欠房東的租金。（取材自大象新聞）

北京嫣然天使兒童醫院有明星背景、有愛心企業和愛心人士的捐贈支持，但從2022年起就拖欠房東的租金。有媒體報導，儘管法院已下達判決書，且房東強制執行申請也已提交，但醫院始終不付租金、也不退還房屋；醫院法定代表人、明星李亞鵬也玩消失。據稱，嫣然醫院各項欠費加起來高達2668萬人民幣(約382萬美元)。

大風新聞報導，據醫院官網介紹，該院於2012年7月1日正式在北京市朝陽區望京東園開業，是中國第一家民辦非營利性兒童綜合醫院，由李亞鵬等人共同發起成立。

2010年8月1日，張先生與嫣然醫院簽訂「租賃合同」，租期十年。此後，雙方又簽訂「補充協議」，約定減免租金近41.99萬元人民幣(約6萬美元)。2019年，張先生和嫣然醫院又簽署了「租賃合同」和「租賃合同補充協議」，約定租期為2020年8月1日至2030年7月31日。但從2022年1月起，嫣然醫院便開始拖欠租金。

嫣然醫院的法定代表人是李亞鵬。2022年8月30日，張先生與嫣然醫院、李亞鵬共同簽署了「北京嫣然天使兒童醫院關於2022年4-8月房租的支付計畫」，約定醫院欠付2022年4-8月房租共計270萬元，最遲支付日期不晚於2023年1月20日。

並且，2022年7月29日，張先生還與醫院簽署「補充協議（三）」，約定2022年8月1日至2024年7月31日基本租金由84萬元/月下調至80萬元/月。

既延緩了還款時間，又下調了房屋租金，但張先生表示，支付時間到了，醫院仍未還款，也不退還房屋。李亞鵬在「支付計畫」中同意作為擔保人承擔連帶責任，但事實上並未兌現相應承諾。2023年初，張先生向北京市朝陽區法院提起訴訟。

庭審中，嫣然醫院辯稱，醫院因為疫情經營困難，門診量及手術量幾乎腰斬。2022年底疫情解除後，醫院已經逐步恢復運營水平，醫院有意願且有能力繼續支付房租。合同若解除，醫院作為全國第一家民辦非營利的公益慈善兒童醫院，將無法安置即將做手術的兒童。

李亞鵬則辯稱，他簽署過協議，承擔擔保責任，擔保期限為2022年4月至2022年8月，如果嫣然醫院主張變更租金標準或者減免租金可以得到支持，則他承擔的主債務不存在，也不應再承擔擔保責任。

2025年3月24日，法院做出判決，嫣然醫院騰退房屋，支付2022年4月1日至2022年8月31日租金270萬元，支付2022年9月1日至2023年10月10日租金327萬8064.5元；李亞鵬就欠付租金中的270萬元承擔連帶責任。

北京嫣然天使兒童醫院對此判決不服，向北京市第四中級人民法院提起上訴。2025年7月29日，中院駁回上訴，維持原判。

法院判決已發生法律效力，但醫院仍不予騰房，2025年8月，張先生向法院申請執行騰房，北京市朝陽區人民法院決定立案執行。

報導指出，多次撥打嫣然醫院負責人余某和李亞鵬的電話，均無人接聽。李亞鵬也不回信息，曾向當事人致歉。

據報導，嫣然醫院工作人員12日說，醫院目前正常接診，採訪事宜會轉達給相關人員後回電。

企查查顯示，嫣然醫院有兩條作為被執行人的信息，涉案金額1381.59萬元。李亞鵬於2023年還被北京市朝陽區人民法院限制高消費。

嫣然醫院由李亞鵬等人共同發起成立。（取材自微博）
嫣然醫院由李亞鵬等人共同發起成立。（取材自微博）

