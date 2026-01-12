兒被賣到柬埔寨 江西單親媽隻身闖電詐園區「撈人」

葉文斌的信息在境外社交軟件上出現。（取材自中國新聞周刊）

葉文斌。（取材自中國新聞周刊） 中國年輕人被拐賣到東南亞詐騙園區當豬仔的事件頻傳，江西一名19歲少年葉文斌向母親告知要和同學結伴到南昌旅遊，最後行蹤卻斷在柬埔寨 。少年的母親費女士為了找回兒子，隻身踏上尋子路，甚至親身進入園區找線索。然而葉文斌疑似被以16萬元（人民幣，下同，約2.3萬美元）的價格被轉賣，在無法確定人到底在哪個園區的情況下，尋人宛如大海撈針。

中國新聞周刊報導，葉文斌是江西上饒市鉛山縣人，3歲時父親不幸離世，此後全靠母親獨自將他和兄弟養大。在費女士眼中，兒子從小就懂事乖巧，因此，葉文斌跟她說「想和同學去南昌玩幾天」時，費女士沒有多追問。沒想到，這次看似普通的出行，卻成了母子倆磨難的開端。

2025年7月30日下午，一名自稱雲南邊境工作人員的人，用葉文斌的微信 打了語音電話給費女士，告知葉文斌試圖出境。當晚，費女士和兒子進行了最後一次視頻通話，「我問他怎麼會在雲南，他說是同學請客旅遊。」那次視頻通話中，葉文斌始終未透露自己身處的環境，費女士沒多想，但順手截了幾張母子同框的照片。其中一張照片裡，兒子正用手按著臉部的「酒窩」處，後來她把這些照片發到網上求助時，有網友提醒她：「按著『酒窩』，或許是『救我』的諧音。」 母子二人最後一次視頻聊天。（取材自中國新聞周刊）

自2025年8月7日後，葉文斌的微信再也沒傳來消息。根據警方調查，葉文斌曾從雲南普洱前往昆明，再到西雙版納，之後在廣西靖西「消失」；他出行同伴的最終去向，則指向了柬埔寨。

報導指出，2025年10月，一條源自境外社交軟件群組的消息，讓費女士陷入崩潰。群聊截圖顯示，有人發布「轉賣豬仔」的信息，明確標註「葉文斌，19歲，因無業績、不服從管理，10萬元從蛇頭處購入，含近期開銷現16萬元出售，一手交錢一手交人」。

費女士確認，照片中的人正是兒子葉文斌，他的手臂、面部有明顯傷痕，但沒等她深入追查，僅過了幾天，這條唯一的線索便已下架。

為了找回兒子，費女士於2025年12月5日孤身前往柬埔寨金邊。一個失聯者的家屬群裡曾傳出一絲線索，「那個人自己被賣過三個園區，後來因為當地打仗才跑出來的。他說在第二個園區見過我孩子。」費女士說，此人還提到，葉文斌和別人「不一樣」，頭部被人用黑布套了起來，所以他多注意了一下，「但因為穿著衣服，看不出來身上有沒有傷。」

費女士查到，孩子疑似是在第二個園區所在的木牌地區失聯的，但多年來在當地協助被騙人員脫困的華人 王昊（化名）解釋，僅靠這一點根本無法鎖定葉文斌的具體位置：「木牌是很多人最初和家裡失聯的地方，這裡更像一個『中轉站』，想在這裡找到人幾乎不可能。」

報導稱，在柬埔寨的一個月裡，費女士求助大使館、聯絡多個商會會長、對接當地協助被困者的華人，最終下定決心涉險進入園區探尋線索。「有個園區負責人在國內社媒平台上私信我，說和我是老鄉，被我的尋子經歷打動了，還說自己經濟條件好，不會騙我的錢。」費女士回憶。

儘管身邊人都極力勸阻，她還是決定赴約，「我想救孩子的話，一定得和這些人接觸」。

「他開著一輛車窗貼了黑膜、看不清內部的現代轎車來接我。從金邊出發不到兩個小時，車子穿過一道鐵門駛入一個院子，直接開到一棟樓下，隨後我跟著他進了『公司』。」費女士說，園區裡一棟棟樓房整齊排列，裡面的人都坐在電腦前「工作」，表面看上去毫無異常；但當她在這名負責人的辦公室裡看到一把槍時，瞬間清醒過來。最後，這名負責人承諾，會發動身邊的人幫忙尋找葉文斌的線索。

當地多名華人表示，想把葉文斌從園區「撈」出來，前提是確定他被困在哪個園區，否則一切都是大海撈針。但據王昊觀察，這兩年在當地「撈人」愈來愈難，「一年多以前，大部分人透過報警等正規程序就能被救出來，現在這個概率足足降低了一半。」

在王昊看來，想要保障被困人員的安全，「家屬仍需要持續曝光，熱度不減，逼著園區把人送出來，沒有退路」。但也有當地華人向費女士表示，「可能是輿論有點大，導致園區把葉文斌控制得更緊了。」

另一名在當地生活多年的華人黎先生也直言無奈：「目前可行的辦法不多，除非園區主動放人，或者孩子自己跟園區協商、向外發送求助信息，否則我們很難發力。」