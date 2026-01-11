「胸有釘子大小的洞」 高一男在校亡 豫校方、家屬搶屍

家長開車攔下載著學生遺體準備開走的救護車。（取材自瀟湘晨報）

河南 駐馬店市新蔡縣今是清華園學校8日發生高一男生在校內突然死亡。家長控訴，在他們到校前，校方就擬將該男生遺體拉走，阻撓他們見孩子的遺體。除了「搶屍之戰」，家長還透露，孩子嘴角出血，心臟部位有釘子大小的洞，引發網民關注。對此，新蔡縣聯合調查組11日通報，8日6時許，今是清華園學校七年級學生朱某（男，13歲）被發現在宿舍內死亡。經調查，身亡學生左胸針孔是法醫抽血所致，嘴角紅色液體系法醫翻動死者時體液流出。

大風新聞報導，一河南網友8日通過社交平台發布多條視頻稱，一學生疑似在校內亡故，此事引發關注。

據報導，視頻中，一輛救護車試圖駛離學校，被一輛小貨車攔在校門口。拍攝者在視頻中對著學校工作人員和救護車司機說，「不能拉，等著人（孩子父母）過來」、「小孩死了，家長沒來你就開始往外拉了？叫家長看見小孩再說」。

報導說，當天中午，該帳號在視頻評論區更新一條留言：「大家好，我是孩子的爸爸，孩子昨天好好的，今天早晨學校說孩子不行了，說話的是我姐夫，我正在往家趕。」

北京日報報導，新蔡縣教育局 9日通報，事發後，公安機關第一時間介入調查，經初步調查，已排除刑事案件。目前，正在全力做好善後事宜。

據報導，新蔡縣聯合調查組11日通報，經調查，朱某在校期間未與他人發生過衝突，死亡前一天未發現異常情況。經檢查，朱某全身無外傷，排除生前受到外力傷害；毒化檢驗後，排除中毒死亡。經檢驗會診，朱某系心源性疾病導致死亡，左胸部針孔系法醫抽取毒化檢驗所需血液時形成，嘴角紅色液體系法醫翻動死者時體液流出。

網易號自媒體「文立於塵」報導，家長說，孩子嘴角有血，還說孩子胸口有一個釘子大小的洞。報導指出，是什麼樣的意外，能在孩子胸口留下一個精準的、釘子大小的洞？

另外，通報裡也沒提的事實：轉移遺體。報導說，學校在家長連孩子是生是死都搞不清楚的情況下，就試圖將遺體運走—這是哪門子的「第一時間」？這叫違法搶屍。

報導指出，這讓人想起網絡上流傳的，關於「清華園」這個教育集團，在不同年份、不同地點的一系列學生傷亡事件。這種急於清理現場、控制事態、將家屬排除在外的操作，是不是已經成了你們一套標準化的危機公關流程？

另據大風新聞報導，新蔡縣今是清華園學校是一所集初中、高中於一體的全日制學校。從校長水先生8日證實，該校確有發生學生亡故事件。對於學生家長通過社交平台發布的視頻中，疑似救護車要在家長趕來前將遺體運走的情況，水先生稱「電話裡不方便說，事情不是那樣的」，隨後以自己在忙為由掛斷電話。

新蔡縣教育局工作人員說，此事屬於安全方面事件，須向該局安全辦諮詢。但撥打對方提供的安全辦電話，顯示為空號。