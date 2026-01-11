說好「7日純玩團」 浙男帶父母遊四川 為何最後花7萬？

我的頻道

中國新聞組／即時報導
顏先生消費截圖。（取材自1818黃金眼）
顏先生消費截圖。（取材自1818黃金眼）

原本標榜「純玩團」的四川七日遊，最終卻演變成高額購物行程。浙江嘉興一名顏先生反映，他請了年假與父母報名參團後，不僅行程與宣傳不符，還在旅途中被頻繁帶往購物店，花費高達7萬多元人民幣(逾1萬美元)。儘管部分款項已退，但團費至今無著落，相關部門已介入調查。

顏先生住在浙江嘉興桐鄉。去年10月，他在當地康樂路上的康華文旅嘉興有限公司，為自己和父母報名了一個七天六晚的四川旅遊團，每人團費打折後2660元(人民幣，下同)。顏先生當場交付團費後，對方又稱從杭州飛成都價格較高，建議改從寧波飛往宜賓。

顏先生接受採訪畫面。（取材自1818黃金眼）
顏先生接受採訪畫面。（取材自1818黃金眼）

顏先生稱，報名時對方提供兩種方案，一種包含特產超市，另一種包含購物店。由於想前往樂山大佛，他選擇了後者，行程涵蓋成都自由行、黃龍、九寨溝、峨眉山、樂山及熊貓樂園等景點。簽約時，對方使用平板讓他電子簽名，未提供紙本合同，當時簽合同時發現有許多購物店。

實際出發後，顏先生對旅遊體驗十分不滿。他表示，行程安排緊湊，每天清晨四、五點集合，乘坐的卻是條件較差的大巴，原先承諾的四星級酒店也與實際不符。行程中還不斷增加索道費、交通費。首日前往黃龍時，在導遊「提醒」可能會有高原反應的情況下，顏先生買了百餘元藥品。

兩天後，導遊開始頻繁帶團進入購物店。顏先生稱，在和田玉店內，若不消費便被限制上車，「我們那時候也買了和田玉，這塊三千多，我爸也買了一個，大概兩千多。」顏先生說，甚至上廁所也被收取費用。

之後幾天，他們又陸續被帶往廚具、翡翠玉器店，光玉器消費就高達3萬多元，總消費超過7萬元。經多次交涉，顏先生目前大部分商品已退，但需自行承擔運費，僅留下兩個和田玉掛墜。

顏先生買的玉石。（取材自1818黃金眼）
顏先生買的玉石。（取材自1818黃金眼）

顏先生的主要訴求是退還團費，然而他近期發現康華文旅已關門，無法聯繫負責人。成都方面的旅行社則表示，合同中已明確標注5處購物點及自費項目，購物遵循「自願原則」，且康華並未將團費轉交，實際等於免費接待。

桐鄉當地職能部門介入後確認，康華文旅未取得旅行社經營許可，已作出行政處罰，其餘爭議建議走法律途徑解決。

中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛,於11日滿15周年。圖為2025年9月,殲-20在長春航空展進行靜態展示。(本報資料照片)

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30

