亞運3金得主再爆領導猥褻女隊員 雲南省體育局回應了

王莉9日再爆料，指控雲南松茂體育訓練基地主任范某某猥褻女隊員。(取材自大風新聞)

2023年杭州亞運 會三金得主王莉日前在社交媒體上實名舉報雲南松茂體育訓練基地主任范某某存在不當體罰、索要15萬元人民幣（約2.14萬美元）國家獎金未果後，對她「實施報復」、「惡意邊緣化、禁止訓練、擅自上報退役材料」等行為。雲南省體育局本月10日對此發布通報稱，王莉所說基本屬實，已將范某某免職，並對其立案調查。王莉9日再「加碼」爆料，指控范某某還猥褻女隊員，有被其摸胸的女隊員不敢反抗，因為擔心被報復。

來源：YouTube

據大風新聞報導，2002年出生的王莉，是雲南省松茂體育訓練基地皮划艇隊運動員。2023年10月她在杭州亞運會女子12人龍舟200米、500米、1000米直道競速賽，幫助中國隊連獲三枚金牌，成為雲南首位亞運三金得主。

2025年12月，王莉公開發視頻，實名舉報松茂體育訓練基地負責人范某文向其索要國家發放的15萬元比賽獎金。她拒絕後，遭受了「報復」，「公開會議上，我被貶損為不知感恩，被惡意邊緣化、禁止訓練」，「我懇求留下。他向上級謊稱我有傷病練不了了，徹底斷送了我的參賽之路。長期遭受打壓，我患上了重度抑鬱，多次瀕臨崩潰」。

12月16日，王莉曾再次發文，稱在自己不知情的情況下，退役材料被上報。後來，中層幹部輪番施壓逼她離開，一年來，她承受不住各種施壓打擊，便在2025年9月遞交了下隊材料。

2025年12月15日，雲南省體育局就運動員王莉對雲南省松茂體育訓練基地范某某有關舉報信息，成立調查組全面開展調查。該局本月10日發通報指出，經核查， 王莉所說情況基本屬實。雲南省體育局黨組研究決定，對范某某作出免職處理。相關部門已對范某某立案調查。

據報導，王莉9日再次發聲，稱已於去年12月25日將舉報材料當面向雲南省聯合調查組遞交。其中，提及訓練中心主任范某文猥褻女隊員的相關指控，並附上聊天紀錄截圖。

「我將所有問題一一反映，包括范某文在松茂體育訓練基地大搞封建迷信活動；猥褻女隊員；他的夫人吃空餉；克扣隊員獎金；隨便罰款運動員等等材料」。王莉曬出了猥褻相關的聊天截圖，有隊員給她發消息說「這個東西確確實實發生在我身上，我很痛恨那個時候。所以你都站出來了，我也要站出來。畢竟，他也猥褻過我」。另一段聊天紀錄顯示，有人說，「他還老是對女生的一些私密部位動手動腳。他摸我胸的下面，我那時候不敢反抗一味的在容忍」。目前官方尚未對這部分回應。