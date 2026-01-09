海底撈又被「加料」 這回是幼童將尿不濕扔進火鍋

中國徐州有顧客到海底撈用餐，卻放任幼童將尿布扔入火鍋。（取材自微博）

中國知名連鎖餐飲「海底撈」去年初發生兩名17歲顧客「向火鍋小便」還拍視頻上傳網路的食安事件，近日又有海底撈門店的火鍋裡被人丟了尿不濕（紙尿褲），還是用過的，當事人同樣也拍了視頻放上網路，再度引發網民憤 怒。海底撈昨回應稱，事發在去年底的徐州雲龍萬達廣場店，尿不濕是一名2歲幼童閩的，其母拿手機全程錄影後上傳網路，門店已對鍋具進行廢棄處理並報警，屬地警方已依法對當日在場監護人作出相應處理。

海底撈去年初才發生兩名17歲的未成年顧客向「向火鍋小便」事件，上海市黃浦區人民法院2025年9月判決兩名未成年人及其監護人在指定報刊上賠禮道歉，並賠償涉事餐飲公司經濟損失共計220萬元（人民幣，下同）。就在媒體昨（8日）刊出這兩名顧客及其父母的道歉聲明當天，網上又傳出一段一名幼童將其父親換下來的紙尿褲扔進火鍋中的視頻。

據澎湃新聞報導，視頻中，在徐州海底撈分店，兩名家長帶2歲幼童用餐時，父親在餐桌上換尿不濕，換下來的尿不濕給幼童拿著，沒多久幼童就將自己用過的尿不濕丟進火鍋裡，還濺起湯汁，在一旁的媽媽甚至將過程用手機全程錄影後放上抖音 ，離譜行徑引起網民撻伐，憤怒表示，「希望引起重視，盡快處理」。

有網民則諷「200萬一次，給孩子和父母上上課挺好」，「他們的兒子一定是耀祖」，「不能去衛生間給孩子換嗎？」，「上個220萬，這對父母是沒看到嗎」，「海底撈這兩年挺費鍋的」。據了解，其母還在網上回應稱「只是想記錄他爹給他換尿布的溫馨時刻」。