明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

新疆半裸男被女拴脖「遛狗式」滑雪 雪場這樣回應…

中國新聞組／北京9日電
新疆半裸男遭女子用繩索栓住脖子，並踩著滑雪。（取材自微博）
新疆半裸男遭女子用繩索栓住脖子，並踩著滑雪。（取材自微博）

近日在新疆阿勒泰將軍山滑雪場，出現一名男子被女子拴脖踩著在雪場滑雪的畫面，旁邊還有一人跟著他們一路拍視頻。網友批評行為模仿「遛狗式」動作，涉嫌侮辱人格，部分觀點聯想到動漫「銀魂」的情節，多數認為是為博眼球刻意擺拍，批評既危險又低俗。滑雪場一度稱這是「個人癖好，沒法管」，引發質疑後又改口稱該遊客的行為存在極大安全隱患，將加強巡邏管控。

據大風新聞報導，據網傳視頻，事發在1月5日，一名女子踩在一名上身赤裸的男子身上滑雪，手中牽著綁在其脖子上的繩子，另一人全程跟拍。該行為被網友批為「拴脖遛狗式滑雪」，兩人姿勢極不穩定，若失控可能撞擊周邊遊客，牽引繩索還可能纏繞他人雪板引發連鎖事故，存在極大安全隱患。有網友批評該遊客行為模仿「遛狗式」動作，疑在模仿動漫「銀魂」裡的情節。

一名男子被女子拴脖踩著在雪場「遛狗式」滑雪畫面引發批評。（取材自大風新聞）
一名男子被女子拴脖踩著在雪場「遛狗式」滑雪畫面引發批評。（取材自大風新聞）

醫學專業人士指出，此類動作可能導致頸椎承受數倍於靜態拉力的衝擊，極易引發寰樞椎脫位、脊髓損傷甚至呼吸停止，後果不可逆。高速滑行中若突發阻滯，頸部將遭受前衝慣性與後拽拉力的雙重作用，形成致命「剪力效應」，輕則寰樞椎脫位，重則脊髓損傷甚至當場死亡。此前已有類似案例，2025年11月，廣東一女生模仿「踩人滑雪」動作失誤，腿部骨折且腳部扭轉270度。

對此，疆阿勒泰將軍山滑雪場工作人員起初回應，「可能是雪友私教，個人癖好，為了拍視頻，沒法管」。後來在大批網友和媒體報導質疑下，該滑雪場又改口稱，針對網傳「拴脖遛狗式滑雪」 視頻，該滑雪場高度重視，該行為存在極大安全隱患，還會危及周邊雪友。在此鄭重提醒：請嚴格遵守雪場安全規定，切勿模仿危險動作。我們將加強巡邏管控，對違規行為及時勸阻，情節嚴重者將拉黑處理。

