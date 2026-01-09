黨員進廟燒香迷信?違紀? 網友熱議 媒體釋疑了

我的頻道

中國新聞組／北京9日電

元旦假期剛過，春節將近，民眾出門旅遊、逛廟會的機會多，「黨員進寺廟燒炷香算不算違紀、搞迷信」、「民俗和信仰咋分清」、「黨員可以參加具有宗教色彩的民俗活動嗎？」等，一時成了熱議話題。

據大河報報導，燒香拜佛、乞求神靈降雨、消災、祛病、發財等屬於迷信活動。黨員組織或參加迷信活動，可能受到黨紀追究。

中國合法的宗教主要包括道教、佛教、伊斯蘭教、天主教等，國家保護正常的宗教活動，群眾信仰宗教並參加宗教活動不受干涉。但是宗教信仰自由是對中國公民來說的，並不適用於共產黨員。對信仰宗教的黨員，應當勸其退黨；勸而不退的，予以除名；參與利用宗教搞煽動活動的，給予開除黨籍處分。

對黨員可以參加具有宗教色彩的民俗活動嗎?報導指出，事實上，一些民族的許多傳統婚喪儀式和群眾性節日活動，雖然含有宗教色彩和宗教傳統，但是實質上已成為民族風俗習慣的一部分。對黨員參加這類活動，就不能認為是參加宗教活動。

怎樣區分迷信活動與參觀遊覽寺廟等宗教場所呢？報導說，宗教團體進行合法的宗教活動，黨員幹部參觀遊覽，沒有燒香拜佛、求神問道等封建迷信行為的，則不屬於搞迷信活動。

春節 共產黨

