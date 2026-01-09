遣送陳志回中國／柬開始清算太子銀行 貸款人仍須還款

我的頻道

中國新聞組／北京9日電
柬埔寨金邊的太子銀行營業點。(取材自每日經濟新聞 )
中國公安部7日派出工作組，將重大跨境賭詐犯罪集團、太子集團首腦陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。而柬埔寨開始清算陳志創建的太子銀行（Prince Bank），並停止新增業務，貸款人仍須按時還款。

據紅星新聞報導，柬埔寨國家銀行8日發布公告，宣布依據該國現行相關法律法規，正式啟動對太子銀行的清算程序。

據報導，太子銀行是柬埔寨最大的商業銀行之一。在太子集團被英國和美國政府聯合制裁後，柬埔寨公眾對太子銀行的信任度暴跌，紛紛湧向銀行提取現金，一度導致其陷入擠兌危機。

報導稱，為確保資產安全及運營交接，柬埔寨國家銀行已委任Morison Kak & Associates（MKA）審計會計師事務所作為法定清算企業，全面接管該行的運營與資產處置工作。根據公告，自即日起，太子銀行必須停止一切新增銀行業務，包括但不限於禁止開立新帳戶或存入新增資金，停止審批及發放各類商業與個人貸款。

柬埔寨國家銀行強調，在太子銀行已開戶並存款的客戶，仍可按規定辦理正常取款業務。曾在太子銀行辦理了貸款的客戶仍須履行還款義務，按期還款。

此前，美國當局指控太子集團涉及大規模投資詐騙、洗錢等跨國犯罪，並申請沒收陳志持有的約150億美元(約1047億人民幣)比特幣資產。英國也對其實施制裁，凍結倫敦19處房產及所有在英資產。

另外，報導指出，南韓反對黨議員曾援引韓國金融監督院的數據稱，太子集團還有超910億韓元(約6300萬美元)的資產仍存放在幾家南韓銀行的柬埔寨分行。

陳志被封存資產(部分)(資料來源：香港文匯報)
柬埔寨 貸款 南韓

