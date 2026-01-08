我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

4道海鮮+2個椰子收1930元 三亞司機誘導就餐宰客？

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
遊客稱在三亞被司機誘導就餐。（取材自海報新聞）
遊客稱在三亞被司機誘導就餐。（取材自海報新聞）

4道海鮮+2個椰子共花費1930元人民幣(約275美元)。遊客稱在三亞被司機誘導就餐，而且明明點的是皮皮蝦，帳單上卻變成了1376元/公斤的泰蝦。服務員還嘲諷說，三亞的海鮮都是這個價格，沒錢就不要來吃。對此，三亞市市場監督管理局7日通報稱，已介入調查，如查實存在違法違規行為，將依法從嚴處理。

綜合山東廣播電視台閃電新聞客戶端官方帳號、澎湃新聞報導，近日，有網友發帖稱，與家人在三亞旅遊時，被非運營車輛拉到海鮮店吃飯，4道海鮮與2個椰子共消費1930元。點菜時，服務員強調「整個三亞都是這個價格」。

三亞市綜合行政執法局接線人員表示，三亞市正在對海鮮消費領域宰客行為進行整治，消費者遭遇宰客後可進行投訴，相應轄區的分局執法人員會第一時間處理。

三亞市市場監督管理局7日發布情況通報，「1月7日，我們關注到有網民反映在三亞打車前往司機推薦的海鮮店就餐時存在價格過高的問題，我局已聯合交通等相關部門介入調查，如查實存在違法違規行為，將依法從嚴處理，絕不姑息。」

該通報稱，三亞始終致力於維護公平有序的旅遊市場環境，如有遇到類似情況的市民遊客，請保留好相關證據，並及時撥打12345熱線或通過三亞放心遊平台進行投訴、舉報。同時，建議市民和遊客在選擇餐廳時，優先參考正規平台所推薦的餐廳進行消費，三亞將竭誠為大家服務，共同維護良好的旅遊市場秩序。

結帳單。(取材自澎湃新聞/受訪者供圖)
結帳單。(取材自澎湃新聞/受訪者供圖)

上一則

「1盒內存條堪比1套上海房」 中國貿易商和金主紛囤貨

下一則

紐時：中宣傳海南「全球最大」免稅島 掛羊頭賣狗肉

延伸閱讀

2026世報年節展／Molly Kitchen 鮮香海鮮大串

2026世報年節展／Molly Kitchen 鮮香海鮮大串
煙台酒樓又宰客 變質的螃蟹標58元/斤 給帳變58元/隻

煙台酒樓又宰客 變質的螃蟹標58元/斤 給帳變58元/隻
中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首
不只是龍蝦…新英格蘭牡蠣、螃蟹都難逃一「劫」

不只是龍蝦…新英格蘭牡蠣、螃蟹都難逃一「劫」

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
中國製的JY-27A反隱形雷達，被指在此次美軍空襲委內瑞拉行動中沒發揮作用。(翻攝自浮沉歐羅巴)

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

2026-01-03 21:15

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包