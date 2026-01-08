4道海鮮+2個椰子收1930元 三亞司機誘導就餐宰客？
4道海鮮+2個椰子共花費1930元人民幣(約275美元)。遊客稱在三亞被司機誘導就餐，而且明明點的是皮皮蝦，帳單上卻變成了1376元/公斤的泰蝦。服務員還嘲諷說，三亞的海鮮都是這個價格，沒錢就不要來吃。對此，三亞市市場監督管理局7日通報稱，已介入調查，如查實存在違法違規行為，將依法從嚴處理。
綜合山東廣播電視台閃電新聞客戶端官方帳號、澎湃新聞報導，近日，有網友發帖稱，與家人在三亞旅遊時，被非運營車輛拉到海鮮店吃飯，4道海鮮與2個椰子共消費1930元。點菜時，服務員強調「整個三亞都是這個價格」。
三亞市綜合行政執法局接線人員表示，三亞市正在對海鮮消費領域宰客行為進行整治，消費者遭遇宰客後可進行投訴，相應轄區的分局執法人員會第一時間處理。
三亞市市場監督管理局7日發布情況通報，「1月7日，我們關注到有網民反映在三亞打車前往司機推薦的海鮮店就餐時存在價格過高的問題，我局已聯合交通等相關部門介入調查，如查實存在違法違規行為，將依法從嚴處理，絕不姑息。」
該通報稱，三亞始終致力於維護公平有序的旅遊市場環境，如有遇到類似情況的市民遊客，請保留好相關證據，並及時撥打12345熱線或通過三亞放心遊平台進行投訴、舉報。同時，建議市民和遊客在選擇餐廳時，優先參考正規平台所推薦的餐廳進行消費，三亞將竭誠為大家服務，共同維護良好的旅遊市場秩序。
