鄭州「夢幻雪鄉」新晉打卡地 竟是棉花假造挨轟

快訊

中國新聞組／北京7日電
「鄭州狗熊嶺夢幻雪鄉」宣傳的「厚積雪」、「童話雪景」實為白色絲綿人工鋪設。(取材自大河報)
「鄭州狗熊嶺夢幻雪鄉」宣傳的「厚積雪」、「童話雪景」實為白色絲綿人工鋪設。(取材自大河報)

近日，鄭州一處自稱「夢幻雪鄉」的新晉打卡地，上演了一齣現實版「開門黑」；元旦開業後僅三天，就在抖音購票平台狂攬超過700條差評，被遊客集體吐槽、投訴，「用棉花造雪虛假宣傳」、「人太多了，接納不了這麼多遊客，為何還讓進」、「物價高」、「衛生髒亂差」。

大象新聞報導，該地位於惠濟區普蘭斯薰衣草莊園內的「鄭州狗熊嶺夢幻雪鄉」，以網紅動畫「熊出沒」中的「狗熊嶺」為噱頭，宣傳還原東北雪鄉風貌。

遊客稱、景區宣傳中厚厚的「積雪」，實際為白色絲綿仿製；宣傳圖裡童話般的雪屋雪景，現場看卻略顯粗糙。此外，衛生狀況不佳、排隊混亂、物價偏高（如一根烤腸售價六元人民幣，約0.85美元）等問題也成為差評焦點。

另有多名遊客發布對比視頻，顯示宣傳圖與實際粗糙布景差距極大，直呼「照騙」。

報導指出，該景區營運問題不少，如開業首日人流量超載（約3000-4000人），因周邊交通事故加劇擁堵，遊客滯留數小時；排隊失控、衛生髒亂、休息區不足等問題集中爆發。

「鄭州狗熊嶺夢幻雪鄉」官方號5日發布致歉信，承認在「排隊管控、服務效率、配套升級、信息公示」等方面存在問題，並表示已啟動全面整改，包括動態發布實時人數、增配服務人員、升級配套設施、規範商品定價等。

針對爭議，景區解釋稱開園前直播已說明部分雪景為「棉花製作」，且另設人工造雪區域；棉花被破壞系遊客自行拽走所致。

米蘭冬奧開幕前 武大靖退役 中國短道要靠誰？

愛爾蘭總理晤習會李 「深入」談肉與乳製品關稅議題

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00

