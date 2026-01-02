湖北6歲女練「下腰」致截癱 纏訟4年獲賠164萬 培訓機構脫產

我的頻道

中國新聞組／北京2日電
小諾摔倒在地。（取材自紅星新聞）
小諾摔倒在地。（取材自紅星新聞）

湖北咸寧市的六歲女孩小諾2019年在舞蹈培訓機構練習「下腰」導致截癱，經四年訴訟的三次審理，今年8月，湖北省高級人民法院再審改判培訓機構承擔全責，賠償傷者164萬多元（人民幣，下同）。

紅星新聞報導，小諾母親表示，再審判決生效後，扣除此前已執行的款項，機構經營者杜某仍有數十萬元賠償款未執行。杜某回應指並不認可再審判決，將申請檢察監督等。

據檢察日報報導，杜某在審判與執行期間故意轉移財產、逃避執行，後以無力賠償為由逃避法院強制執行。2024年7月，杜某及其妻子因涉嫌拒不執行法院判決、裁定罪被刑事拘留。

2018年7月，劉女給女兒小諾在湖北咸寧市通城縣愛尚舞培訓中心報名，參加舞蹈培訓。劉女表示，2019年9月21日下午，當時六歲的小諾在培訓中心練習「下腰」動作時摔倒，由於脊髓損傷導致截癱。

愛尚舞培訓中心負責人杜某表示，當時正在課間休息，小諾是在模仿其他小朋友的動作，且當時孩子的家長就在教室門外。

判決材料顯示，法院認定，事發當天的課間休息期間，小諾自己一個人練習「下腰」動作，第二次練習「下腰」動作時，突感下肢無力，身體摔倒地上，面部顯示不舒服，休息數秒後，自行爬起並行走。劉女發現後，用摩托車送小諾至通城縣人民醫院搶救，後轉至武漢兒童醫院住院治療。

2019年10月2日，在武漢住院十天的小諾出院，被診斷為「脊髓損傷」和「急性完全性截癱」。劉女表示，受傷後的兩年裡，她陪女兒在多個城市的醫院做治療。目前，女兒只能依靠輪椅行動，還伴有大小便失禁等後遺症。

由於賠償問題協商不成，2021年9月，劉女將愛尚舞培訓中心及其經營者杜某、毛某訴至通城縣法院。

2022年1月，法院委託湖北同濟法醫學司法鑒定中心鑒定。該鑒定中心出具的鑒定意見為：小諾所受傷，評定為一級傷殘；其脊髓損傷並截癱的損害後果與2019年9月21日練習舞蹈動作之間存在完全因果關係。

一審法院認為，被告沒有主觀傷害故意，但存在管理疏忽過錯，愛尚舞培訓中心承擔主要責任，小諾父母共同負擔40%，杜某、毛某共同負擔60%。

2021年11月，一審法院判決小諾的醫療費、護理費、殘疾賠償金、殘疾輔助器具費、精神撫慰金等各項損失173萬元，由其父母共同負擔67萬餘元，杜某、毛某共同負擔105萬餘元。折抵已墊付款項，餘款為97萬餘元。

劉女不服判決，向咸寧市中級人民法院提起上訴。2023年8月，二審法院判決杜某、毛某共同承擔70%責任，折抵已墊付款項後賠付112萬餘元。

原被告雙方均不服二審判決，向湖北省高級人民法院申請再審。湖北省高級人民法院判決認為，愛尚舞培訓中心作為專業教育機構，未盡到提醒小諾母親進行專業救治的義務，也未及時主動救治，亦屬未盡到教育機構的及時救治責任。依據湖北同濟法醫學司法鑒定中心出具的鑒定意見書，認定杜某、毛某承擔小諾損失的100%責任。

今年8月，湖北省高級人民法院判決：撤銷一、二審判決；扣除已墊付款項，杜某、毛某向小諾賠償164萬多元。

劉女稱，她在起訴杜某、毛某立案當天便向法院申請了財產保全，但被法院駁回。隨後，對方從銀行取走大額現金並轉賣房子，之後以「無力賠償」為由逃避法院強制執行。

2024年6月，劉女到通城縣檢察院申請檢察機關監督執行。當年8月6日，在檢察機關的監督下，杜某、毛某將112萬多元執行款履行完畢。劉女說，扣除此前已執行的款項，杜某、毛某仍有數十萬元賠償款未執行。

