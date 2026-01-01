婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

常雪莉生前主持婚禮。（取材自極目新聞／當事人社交帳號截圖）

河北張家口一名38歲的婚禮女主持人常雪莉近日因車禍去世，引發當地民眾、同行和網友廣泛關注，其多名好友於社交媒體發文悼念，稱常雪莉性格很好，是一個善良漂亮的才女，過世後留下2個幼子。常雪莉的丈夫說，妻子是在張家口市察北管理區被一輛「無牌無證的老年代步車」撞死，不解為何當地正在整治這俗稱「老頭樂」的無照車卻仍發生撞死人意外。目前交警已經介入處理。

「聞之無比震驚悲痛，匆匆趕去祭拜，禁不住淚如雨下，輕撫你那冰冷的雙手，卻沒有勇氣看你的臉……」據極目新聞報導，近日多位親朋好友悼念常雪莉突遭車禍離世，她留下兩個未成年的孩子，分別為8歲和3歲。其中一位自稱其親屬的網友稱「平安夜未能平安度過」，另有在評論區悼念的網友稱：「她是一個很善良的人，認識她的人都說她很好」。

據張家口市多名婚禮主持人表示，他們不認識常雪莉，但這兩天都刷到了這位同行去世的消息；婚禮主持人是見證新人最重要的時刻，服務需要熱情周到，工作事無巨細，壓力較大，同行基本上都是男性，作為一位女主持人就更是難得。

瀏覽常雪莉的社交帳號發現，其美麗端莊的形象，總是呈現出一種積極向上的力量。她3年前曾說：「即使生活轉成陀螺，也要讓自己快樂起來」。最後一條視頻停留在一周前的12月23日，她說：「你看，今天的陽光真好，你抬頭，它就會對你笑，也許你並不會注意到陽光的努力，她在努力讓你微笑，在你看到她的那一瞬間」。

張家口市察北公安分局交警大隊一名工作人員表示，駕駛「老頭樂」需要駕照。常雪莉老家所在縣城的交警大隊人士表示，上述「老頭樂」的事故發生在察北牧場那邊，該縣也有在開展「老頭樂」的整治行動。

據張家口當地媒體報導，該市公安局交通管理支隊11月初啟動的「老年代步車」專項整治行動現已進入第二階段，將對「老年代步車」闖紅燈、逆行、亂變道等違法行為進行處罰。

另據羊城晚報，「老頭樂」最初是市場對廉價劣質電動汽車的戲稱，其正式名稱是「低速電動車 」，起源可追溯至上世紀90年代盛行的三輪農用車、三輪摩托以及殘障車，多被中老年人當成短距離代步首選工具，然而「老頭樂」也帶來因大量違規所產生嚴重安全隱患，多地已納入嚴格監管。