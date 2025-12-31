情侶住南京飯店控「瓶裝水有針孔」且漏水 過不了高鐵安檢

礦泉水瓶底部疑似小孔。（取材自紫牛新聞）

近日，一起「飯店礦泉水瓶底疑有針孔狀小孔」的事件引發關注。楊女士向媒體反映，她與男友近日入住南京一間假日飯店時，發現房間內提供的礦泉水瓶底部出現疑似針孔狀小孔，且存在漏水情況，對此感到擔憂並選擇報警處理。

揚子晚報報導，楊女士介紹，發現異常後，她與男友第一時間聯繫警方，並向飯店反映相關情況。出於對人身安全的顧慮，兩人先前往派出所做筆錄，隨後到醫院進行抽血檢查。由於返回飯店時已是深夜，當時飯店經理口頭表示，將承擔體檢費用及後續礦泉水樣本的檢測費用。

然而，第二天上午楊女士再次與飯店方面溝通時，負責人已更換。新的負責人表示，在相關檢測結果出來之前，飯店不會承擔任何費用，建議其按照正規程序處理。楊女士稱，警方已對涉事礦泉水進行部分取樣並送檢，其餘水樣目前由她自行保存，至今尚未收到檢測結果。

楊女士還提到，事發次日晚間，她攜帶該瓶礦泉水乘坐高鐵 ，在過安檢時安檢設備多次報警，引發現場關注。她表示，自己的主要訴求包括：飯店就此事公開道歉，賠償並報銷就醫往返交通費和體檢費用，如後續需要進一步對水樣進行檢測，相關費用也應由飯店承擔。

針對上述情況，涉事飯店市場部相關負責人回應稱，警方目前仍在跟進調查，暫未有最終處理結果。該負責人表示，飯店方面掌握完整的監控視頻資料，可以證明客人入住前房間內的礦泉水已更換為新品，且在客人離開房間期間，未有其他人進入房間。如有需要，飯店可提供包括礦泉水批次號在內的相關證據，形成完整證據鏈，證明瓶身出現「小孔」與飯店關聯不大。

對於此前口頭承諾承擔費用、後續又改變態度一事，飯店工作人員解釋稱，起初出於安撫客人情緒同意相關訴求，但隨著事件在網路上發酵並出現升級情況，飯店方面認為自身在具備證據鏈的前提下，其合法權益同樣需要得到保護，因此需等待官方檢測與調查結果。

相關影片隨後在網路流傳。畫面顯示，礦泉水瓶底部有水流噴出，影片發布者形容情況「可怕至極」，引發不少網友討論。有網友表示擔心在飯店飲用瓶裝水的安全問題，也有人稱自己在飯店飲水前會習慣性擠壓瓶身檢查；另有網友指出，類似情況可能與運輸過程中瓶身材質較薄有關。