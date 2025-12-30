偷吃鄰居「變態辣」外賣 江蘇7歲童腹痛住院 家長求償掀議論

近日一起因外賣引發的鄰里糾紛在網絡上引發關注。江蘇一名7歲男孩在小區玩耍時，擅自取走鄰居門口尚未拆封的外賣食用，隨後出現劇烈腹痛、嘔吐等不適症狀，送醫診斷為急性腸胃炎。男孩家長事後要求外賣主人承擔醫療費 用，但對方拒絕賠償，事件引發責任歸屬討論。

揚子晚報報導，男孩小雨（化名）在小區內獨自玩耍時，發現鄰居小張（化名）家門口放置的一份外賣，因無人看管便將其取走食用。食用後不久，小雨出現腹部劇烈疼痛並伴隨嘔吐，家長隨即將其送往醫院治療。經診斷，小雨患上急性腸胃炎，住院及相關醫療費用共計2000餘元。

小雨家長認為，小張明知此前多次發生外賣被偷情況，仍故意點了「變態辣」口味外賣，對未成年人存在潛在危險，因此應對孩子的身體損害承擔相應責任，並提出賠償醫藥費等損失。

小張對此表示，外賣是他其合法購買，放置在自家門口屬正常行為，男孩未經允許擅自取走食用，屬於偷拿行為，相關後果不應由自己承擔。他同時指出，辣味食品屬於常見口味，並非違禁或危險物品。

針對爭議，律師表示，從法律角度看，小張無需承擔賠償責任。律師指出，小張點外賣的行為屬於正常民事活動，既未違法，也未違背公序良俗。即便其預見外賣可能被偷，但選擇點辣味食品，本質上屬於防範自身權益再次受侵害的措施。

律師進一步說明，辣椒作為常見調味品，並不屬於危險物或有毒物質，小張的行為未超過合理防範的必要限度，也不存在主觀加害他人的故意，因此不構成侵權行為。相較之下，未成年人監護人未盡到看護責任，才是事件發生的重要原因。