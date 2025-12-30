男遊雲南為拍照 搖樹致國家一級保護動物懶猴墜落

遊客拍照時搖樹，致國家一級保護動物懶猴墜落。(取材自極目新聞)

有網友28日在社交平台發布視頻稱，一名遊客在雲南西雙版納野象谷景區，為讓妻子與樹上休息的懶猴合影，竟搖晃樹枝將這只保護動物摔落在地。景區事後回應表示，狐猴沒有事，已經安排專人處理該事，是突發事件，以後會加強巡邏。不過，男子的行為引發全網撻伐。

來源：YouTube

極目新聞報導，視頻發布者29日證實，事發時他看到該遊客為讓懶猴配合拍照，刻意搖晃樹木，導致懶猴從樹上掉落。而摔落後的懶猴一度僵直不動，甚至應激排尿，而涉事遊客卻在禁止吸菸的景區內抽菸離去，這一衝突性畫面點燃了全網怒火。

據報導，野象谷景區工作人員29日回應稱，具體情況仍在了解中，將由相關部門負責處理。對於懶猴是否受傷，該工作人員稱未接到相關通知。

該景區另一部門工作人員則表示，目前懶猴狀況正常。並表示有專人在處理，核查到該遊客確有上述行為，會將結果反饋至相關部門。

報導指出，景區已對涉事遊客拍照取證、留存聯絡方式，並提交相關部門調查。其行為違反「禁止觸摸野生動物」規定，後續可能被列入旅遊黑名單，限制進入景點。

據了解，蜂猴屬懶猴科，是夜行性靈長類，可分為九個亞種，中國有兩種，分布於雲南和廣西。蜂猴體型較小而行動遲緩，棲於熱帶雨林及亞熱帶季雨林中，完全在樹上生活，極少下地，喜獨自活動。行動特別緩慢，只有在受到攻擊時，才有所加快，故又名「懶猴」。

而牠在遇險時會分泌有毒體液自衛（毒腺位於手肘），此次墜落可能激發其強烈壓力反應。

對此，網友紛紛表示，「不處罰嗎？就輕飄飄的讓他走了」、「這是人做的事嗎？」、「好可憐的懶猴寶寶」、「這種動物膽子很小的，估計被嚇得不輕」、「緊急呼叫峨眉山的猴子」、「如果他老婆想跟老虎合影，他會不會鑽進籠子把老虎拖出來」、「希望快點抓到這個人處罰，永久禁止入園」。