我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

與店家糾紛？成都男當人肉炸彈闖進豐田車店 1死4傷

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
四川成都一間豐田汽車銷售服務店28日發生爆炸事件。（視頻截圖）
四川成都一間豐田汽車銷售服務店28日發生爆炸事件。（視頻截圖）

四川成都一間豐田汽車銷售服務店28日發生爆炸事件，造成一名男子當場死亡及4人受傷。警方證實，54歲段姓男子某因與該店存在糾紛，在店門外引燃易燃物品導致爆炸。據悉，現場汽車受損、玻璃破碎，段男死亡，4名傷者已送醫，無生命危險。

綜合媒體報導，成都市公安局高新區分局展開調查及勘察工作。社交媒體截圖顯示，現場爭執或與顧客與店員發生衝突有關，引發網友熱議及關注。爆炸背後糾紛的具體細節，有待進一步調查釐清。

據報導，成都市高新區警方28日發布通報稱，成都高新區南三環路四段一汽車銷售服務店鋪外發生一起燃爆事件，造成人員傷亡。網路上流傳聊天截圖顯示，段男身上綁滿炸藥在店內引爆；據網傳視頻顯示，爆炸事件導致店內玻璃被大面積震碎，多輛汽車受損，店外鋪滿被炸碎的玻璃碎片。

因警方通報中未具體說明雙方糾紛，也沒提「易燃物」是什麼，引發網友不滿。在抖音等聊天平台上，有網友留言，「爆炸就爆炸，還燃爆？」、「那是炸藥，不是易燃物品吧？」也有爆炸時路過的網友稱，「響聲很大，回來時看見警察把那地方給圍了，要是威力再大點，我就報銷在那裡了」。

報導指出，目前仍不知案發原因，但網路流傳段姓男子給汽車銷售服務店2萬定金後，店家不給退，段男就把自己炸死了；也有網友表示區區2萬元應該不至於引爆炸藥，警方後續應該繼續追查，「沒被逼急會這麼不理智嗎，嚴查該店」。

四川成都一間豐田汽車銷售服務店28日發生爆炸事件。（視頻截圖）
四川成都一間豐田汽車銷售服務店28日發生爆炸事件。（視頻截圖）
社交媒體截圖顯示，現場爭執或與顧客與店員發生衝突有關。（視頻截圖）
社交媒體截圖顯示，現場爭執或與顧客與店員發生衝突有關。（視頻截圖）

豐田 抖音

上一則

慘遭綁架殺害…遺體停太平間900天 河南偽娘羅大美下葬

下一則

澳洲人在中讀博 回鄉被罵間諜 澳洲安全情報組織找上門

延伸閱讀

南京博物院盜賣風波效應？中國逾30家博物館公告閉館

南京博物院盜賣風波效應？中國逾30家博物館公告閉館
宇宙、天下都不行…成都住宅區命名禁用「誇張用語」

宇宙、天下都不行…成都住宅區命名禁用「誇張用語」
先把脈再喝茶 成都中藥茶飲店暴紅 單日賣出800杯

先把脈再喝茶 成都中藥茶飲店暴紅 單日賣出800杯
被堵到發火…成都「較真哥」9天舉報92違停 網掀討論

被堵到發火…成都「較真哥」9天舉報92違停 網掀討論

熱門新聞

疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控