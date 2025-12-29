名校光環祛魅?劍橋碩士海歸 落選小學英語網課老師面試

海歸落選小學英語網課老師的消息引發關注。圖為杭州舉辦的海外高層次人才招聘會現場。（取材自中國新聞周刋）

受中美關係和國際局勢等因素影響，近年有愈來愈多的中國留學生 選擇返國服務，但在海歸井噴的同時，中國國內相關職場的需求端卻在收縮，包括曾大量吸納留學生的金融、地產等行業，招聘規模先後縮減，留學生如今成為高密度競爭者，不是找不到工作就是被迫低就。近日就出現有劍橋大學碩士應聘小學英語網課老師，卻過不了面試的例子。有分析指出，在國內就業市場供需錯位下，學歷光環正被祛魅，高學歷、世界名校生光環不再是就業的保證。

據中國新聞周刊報導，周君君（化名）剛從劍橋大學拿到碩士學位，本科則畢業於國內一所985院校，她應聘北京某教培公司的小學英語網課老師，為了這個求職機會，她自費從老家飛抵北京，經歷了三天從朝九到晚九的高強度集訓。與她一同進入終面的有七個人，學歷最高的是北京大學博士研究生。最終只有兩人拿到了offer，劍橋的光環沒能「保佑」她。此刻，她剛被互聯網大廠因「缺乏實習經歷」，拒之門外。

近年來，留學生回國就業的難度正被愈來愈多人切身感知。教育部 最新數據顯示，2024年共有49.5萬名留學人員回國（包括就業、創業、其他發展方向），比上一年增長了約19.1％。供給井噴的同時，需求端卻在收縮。不僅是應屆畢業生，高層次人才的生存空間也遭到了擠壓。

比如，國內某頂尖大學一流商學院95％教職人員擁有海外優質高校博士教育背景，該學院每年教職招聘人數穩定在七到八人，但今年應聘人數從往年400多人增長到超過600人。過去，求職時帶著待發表的、潛力不錯的論文，已是佼佼者，而現在，幾乎每個求職者都手握已發表的硬核頂刊成果，「每個人都更『卷』了」。

求職壓力下，留學生正調整薪資預期。領英「2025年留學生歸國求職洞察報告」顯示，2025年留學生薪資預期出現顯著K型分化，雖仍有17％的頂尖人才維持著每月2萬5000元人民幣（約3566美元）以上的高薪預期，但更多學生選擇將預期回歸到每月8000元到1萬2000元區間。

有留學生說，這種情況下，只能理想先放一邊，最重要的是先「求生存」。留學光環褪去，幾乎所有留學生都須為回國就業積累籌碼。

其實，市場並非沒有崗位機會，問題癥結在於不匹配，這首先緣於求職者對就業市場缺乏想像力，仍執著於「大廠情結」，求職通常也局限在北上廣深。而且由於文商科背景居多，投遞崗位高度集中在市場營銷、運營、公關等非技術領域。

但留學生的就業優勢並未因此消失，相比之下，理工科留學生回國後，市場提供的崗位基數更大，就業率也相對更高，尤其是在稀缺技術領域，留學的「光環」依然存在。