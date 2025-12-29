江西博物院展「米芾三札」 墨色無變化惹疑 館方澄清

我的頻道

中國新聞組／北京29日電
江西省博物館展出的米芾行書三札卷書法作品。（取材自緯度新聞）
南京博物院館藏—明代仇英精品手卷「江南春」現身拍賣行的事件近期持續發酵，不僅引發了捐贈者後裔與院方的法律博弈，更在網上掀起關於中國文博系統信譽的集體質疑。江西省博物館也捲入類似風波，近日有自媒體博主質疑該館展出的米芾「行書三札卷」，墨色無變化，恐為印刷品，引發熱議，甚至有網友懷疑其可能被調包。館方回應質疑，稱展品為原件。

新黃河報導，據江西省博物館官方公眾號，12月16日起，江西省博物館舉辦「山谷雅集—黃庭堅誕辰980周年特展」。在公眾號12月9日發布的文章「新展來襲丨山谷雅集—黃庭堅誕辰980周年特展」中，提到了「米芾三札」這幅作品。

有書法愛好者受吸引，專程前往江西省博物館參觀。事後在抖音博主發視頻質疑稱，嚴重懷疑展出的作品是假的。

江西省博物館展出的米芾行書三札卷書法作品局部。（取材自緯度新聞）
該網友稱：「由於對這件作品比較熟，也帶大家臨摹過，我一看就嚴重懷疑它是假的—裡面絲毫沒有墨色變化。它的展櫃打的是頂燈，而其他作品都打側燈。之前有書友來，工作人員解釋說是燈壞了；這次我們來，他們又改口說打燈會對作品有損傷。可別的作品，包括黃庭堅的『青衣江』，都照樣打側燈。」

此外，網友表示他在網上找了圖片對比，發現網上流傳的版本墨色變化明顯，眼前這件卻一點看不出來。對方強調作品是從故宮借的，肯定是真跡，還當場給故宮博物院打了電話，故宮回覆說「真跡無疑」。

另據大河報報導，江西省博物館28日發布聲明稱，強調該展品為原件，借展、布展工作均嚴格遵循國家相關規定。衷心感謝社會各界對江西省博物館的關心、支持和監督。

在江西省博物館工作人員否認展品「米芾三札」是假的之後，截至12月28日下午5時30分，上述自媒體博主已下架之前視頻。

據了解，江西省博物館展出的「米芾三札」，是故宮博物院所出借。米芾與蘇軾、黃庭堅、蔡襄並稱北宋四大書法家，簡稱「宋四家」。米芾三札是流傳至今不可多得的文化珍寶。

江西省博物館。（取材自知乎）
