丈夫偷吃自己的閨密 墮胎資料洩姦情 陝西女一夜白頭

右為一夜白頭的正宮。（取材自FM93交通之聲）

陝西一名女子發現枕邊人外遇，對象還是自己的閨密，氣得她一夜白頭，將丈夫和閨密雙雙告上法院。一審法院認定丈夫構成重婚罪，判處有期徒刑6個月，第三者不構成犯罪，女子不服，提出上訴；該起案件近日在陝西省安康市中級人民法院開庭，引發網友關注。

綜合媒體報導，這名原配被網友稱為「場子姐」，她和丈夫結婚超過20年，從來沒想過會遭遇這樣的雙重背叛。她先是在丈夫車內發現一份墮胎資料，上面的簽名是丈夫和閨密的名字。「場子姐」大驚之下找閨密對質，勸其退出反遭拉黑，閨密還認為既然原配已經知情，以後就能大大方方和男子交往。

「場子姐」還發現丈夫與閨密長期以夫妻名義公開同居，甚至迫使兒子認第三者為「媽」。「場子姐」被氣得一夜白頭，決定將兩人告上法院。

2023年，一審法院認定「場子姐」丈夫構成重婚罪，判處有期徒刑6個月，第三者不構成犯罪。「場子姐」對此結果感到不滿，認為閨密「知三當三」，應該也要受到懲罰，於是提起上訴，卻被二審法院駁回。「場子姐」堅持認為第三者也應該承擔法律責任，於是再次向法院提起申訴。

據了解，2021年，「場子姐」的丈夫在抖音上已是個小網紅，有20多萬粉絲，夫妻倆成立了一家文化傳媒公司。當年，這家傳媒公司與「場子姐」閨密簽了一份18萬元（人民幣，約2.5萬美元）的合同，進行廣告宣傳片拍攝，於是丈夫便和閨密認識了。

「場子姐」說，最初認識這位閨密時，對方是一名離異帶娃的單身媽媽，還覺得對方挺不容易，卻沒想到自己會遭遇雙重背叛。這兩年官司打下來，「場子姐」說自己的容顏衰老得很快，她也知道老公最後的選擇可能是閨密，自己只希望法官能夠嚴懲這兩個人。