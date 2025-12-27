鄰居樓道堆鞋架 男子掛爺爺遺照終逼清理 網：幹得漂亮

我的頻道

中國新聞組／上海27日電
鄰居長期在樓道堆放鞋子等雜物，屢勸不聽，湖南一男子將爺爺遺照掛在樓道「反擊」。(視頻截圖)
鄰居長期在樓道堆放鞋子等雜物，屢勸不聽，湖南一男子將爺爺遺照掛在樓道「反擊」。(視頻截圖)

湖南一男子近日在樓道掛爺爺遺照「勸退」鄰居亂放鞋架，引發熱議。男子發視頻稱，鄰居長期將鞋子等雜物放在樓道，屢勸不聽，在物業多次與其溝通無果後，他將爺爺的遺照掛在樓道，沒想到這一「硬核操作」竟讓鄰居立馬撤掉鞋架。有網友覺得，太過極端；但也有網友表示支持，「幹得漂亮」。

揚子晚報報導，男子稱「實在被逼的沒辦法了才會這樣 」，鄰居則認為「門口放鞋架正常，沒挨男子家」。

據網易自媒號「皮蛋兒電影」發文指出，他家住18樓，對門鄰居搬來後，就在樓道正中間放了個三層鞋架。鞋子、鞋盒堆得亂七八糟，夏天一股臭味，過路都得側著走，老人小孩還容易磕著碰著。他一開始好好跟鄰居說：「叔，這是公共區域，也是消防通道，您把鞋架拿進屋行嗎？實在有點擋路。」

結果鄰居說：「我家門口放東西關你什麽事？愛過不過！」後來他又找物業兩次，鄰居要麽不開門，要麽就跟物業扯皮。真正讓他爆發是上個月，他爸爸腦梗出院，坐輪椅回家，結果在樓道被鞋架卡住半天，耽誤了康復時間。

他也查過，占樓道是違法的，可打官司太麻煩，也不想真的和鄰居撕破臉。最後實在沒辦法，他把他爺爺的遺照掛在了家門邊，正對著那個鞋架，旁邊還放了一小束白菊。他沒想幹嘛，就是希望鄰居能稍微注意點，別這麽霸道。

結果還真有用。鄰居下班看到，臉都白了，當晚就把鞋架和雜物全搬進屋，還把樓道掃得乾乾淨淨；可鄰居轉頭就找物業投訴他，說掛遺照晦氣，逼他拿走，還在小區群裡說「沒素質」。

這事一下就在小區和網上吵翻了；有人支持他說，「對付不講理的人就得這樣！他先違法占通道，活該」、「物業不管，普通人維權太難了，這不算偏激，是自我保護」、「樓道不是雜物間，文明鄰里靠的是自覺」。

但也有人反對，覺得男子此舉太過極端，「把遺照掛出來，對逝者不尊重，也讓鄰居不舒服，做法有點過」、「其實可以走法律途徑，用這招有點low」、「還有人說到底還是物業沒盡到責任，要是早點管，哪有這些事」。

鄰居長期在樓道堆放鞋子等雜物，屢勸不聽，湖南一男子將爺爺遺照掛在樓道「反擊」。(...
鄰居長期在樓道堆放鞋子等雜物，屢勸不聽，湖南一男子將爺爺遺照掛在樓道「反擊」。(取材自揚子晚報)

