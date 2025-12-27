貴陽保時捷關店 總經理帶頭連夜搬空 控股方稱「負責到底」

我的頻道

中國新聞組／北京27日電
12月24日，貴陽孟關保時捷中心。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）
東安控股集團有限公司旗下貴州貴陽、河南鄭州三處保時捷中心疑閉店「跑路」又被爆離譜內情，貴陽孟關保時捷中心突被6個人「清空」，帶頭的竟是門市總經理張輝等主管，毫不知情的消費者、供應商和員工仍在門店維權，當地官方已介入。東安控股集團昨稱「我們不會跑的，會負責到底」，但也發通報指因經營困難，上述3家店暫停營業，全體員工放假。保時捷中國對此事件致歉，並稱北京石景山保時捷中心銷售業務也即將終止。 

據紅星新聞引述知情人士說，貴陽孟關保時捷中心部分車輛已被抵押，監管公司報警。銀行和派出所調監控發現，12月22日夜裡，有6個人把車都開走，包括門市總經理張輝、服務部售後總經理邵江南等。貴陽孟關保時捷中心只剩下拿不走的維修設備，和庫房裡的一些配件，「庫房被領導鎖了，鑰匙他們拿著」。

東安控股集團昨並發布通知，即日起，鄭州中原保時捷中心、貴陽孟關保時捷中心、鄭州動錦大眾店暫停營業，店內全體員工放假，具體恢復營業時間待定。假期期間員工薪資暫時依照當地最低生活標準發放，並積極籌措資金解決員工帳款問題，預計在30日內分批次、按比例處理完畢；對於員工薪資問題，預計在60日內發放完畢。

關於拖欠客戶合格證的問題，通知稱集團正在積極與各銀行、廠家溝通，近期可望達成溝通結果，盡快將合格證交付給客戶；關於供應商欠款問題，集團將會分批次解決；關於客戶定金和儲值保養問題，集團將會分批次有序解決。網上出現的關於「投資人跑路」等消息，均為虛假言論。

但員工們並不信任該通知：「哪個門店正常閉店會在一夜之間把東西全挪走？更何況（部分車輛）已經抵押給了銀行」。員工們已啟動集體勞動仲裁。多位鄭州保時捷車主也表示，新鄉已成立解決專班，債權登記工作已啟動。

對於突然閉店的原因，東安控股集團歸咎於汽車業價格戰等因素導致的公司經營困難。針對有經銷商門市暫停營業，保時捷中國25日表示：「對於此次事件給各位車主及消費者帶來的困擾與擔憂致以最誠摯的歉意，將積極推動事件妥善處理，將消費者合法權益放在首位」。北京石景山保時捷中心的銷售業務也即將終止，保時捷並表示計畫於2026年將中國市場的銷售點縮減至80家左右，以及明年3月1日起逐步停止運營自建充電網路。

浙江清清律師事務所主任胡水清律師認為，一般經銷商向品牌方進貨，再賣給消費者。消費者沒有與品牌方建立直接的法律關係，無法起訴廠家。如果貨款未結，品牌方也可能是受害者。

12月24日，貴陽孟關保時捷中心。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）
