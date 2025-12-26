19歲男樓道強姦同行女 賠10萬後「判二緩三」合理嗎？

我的頻道

中國新聞組／北京26日電
法槌示意圖。（取材自澎湃新聞）
法槌示意圖。（取材自澎湃新聞）

今年6月，19歲的魏姓男子在酒吧和袁姓女子喝酒至凌晨後，打車將其送到袁女所住小區。在小區樓道內，魏男將袁女強姦，袁女在魏男離開後報警。事後魏男家屬賠償袁女10萬元並獲得諒解，一審法院吉林省白河林區基層法院以魏男犯強姦罪，判處其有期徒刑2年，緩刑3年。網友對此多表不滿，「若強姦罪也能諒解，嚴重刑事犯罪是否也可以賠錢了事？」

紅星新聞報導，裁判文書網此案例一審判決書顯示，吉林省白河林區檢察院指控，今年6月9日凌晨3時許，被告人魏男和被害人袁女在酒吧喝酒後，魏男送袁女回家，從出租車下車後，魏男產生了強姦袁女的念頭。在進入袁女所住的小區居民樓的樓道後，強姦了袁女後離開現場。袁女立即在現場電話報警。

此外法院經審理查明，在此過程中，袁女不停哭泣、反抗並通過左右搖晃身體阻止魏男的侵入，因力量相差懸殊，魏男得逞了。案發後，魏男家屬通過人民調解委員會對袁女賠償10萬元，並取得了袁女諒解。

一審法院認為，被告人魏男違背婦女意志，使用暴力手段，強行與婦女發生性行為，其行為構成強姦罪。公訴機關指控成立，法院予以支持。魏男接到公安機關電話傳喚後到公安機關投案，並如實供述其犯罪事實，自首者依法可以減輕處罰；魏男自願認罪認罰，依法可以從寬處理；魏男案發後能夠積極賠償被害人袁女，取得諒解，法院酌定從輕處罰。後來一審法院吉林省白河林區基層法院，以被告人魏男犯強姦罪，判處其有期徒刑2年，緩刑3年。

很多網友一看「判二緩三」就懵，稱強姦罪不是重罪嗎？怎麼不用坐牢？賠10萬+諒解，就能「買」到緩刑，不少網友表示無法接受。

有法律人分析認為，中國刑法第236條規定，強姦罪一般處3年以上10年以下有期徒刑。但如果有從輕、減輕情節，可以往下調。這個案子裡，法院認定了三個從寬情節： 自首、認罪認罰、賠償諒解。

但緩刑不是「沒事了」，是有條件的。在緩刑考驗期裡必須遵守規定，接受社區矯正。如果考驗期內再犯罪、或者嚴重違規，緩刑會被撤銷，收監執行原判刑期。

對此案，有人覺得「強姦才緩刑，代價太低」，擔心助長犯罪僥倖幸心理；但也有人認為「年輕人一時糊塗，賠錢道歉、女方諒解了，給個機會合理」。

