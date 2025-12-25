我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美前亞太助卿：川習明年或會4次 有助抑制突發負面事件

上班壓力大？中醫師：職場隱形職災 「這個器官」先受傷

江西幼兒園車輛墜入池塘 園長、學童共8人喪生

中國新聞組╱北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
一輛由中國江西省彭澤縣「澎湖灣」幼兒園羅姓園長駕駛的SUV型車，23日下午4時在行經一處鄉間道路時，落入一旁三公尺深的池塘內，車內包括羅姓園長、六名幼童在內共八人全數喪生。 (取材自中國新聞周刊)
一輛由中國江西省彭澤縣「澎湖灣」幼兒園羅姓園長駕駛的SUV型車，23日下午4時在行經一處鄉間道路時，落入一旁三公尺深的池塘內，車內包括羅姓園長、六名幼童在內共八人全數喪生。 (取材自中國新聞周刊)

一輛由江西省彭澤縣「澎湖灣」幼兒園羅姓園長駕駛的SUV型車，23日下午4時在行經一處鄉間道路時，疑因天雨路滑落入一旁三公尺深的池塘內，車內包括羅姓園長、六名幼童在內共八人全數喪生，當地官方目前正在調查事故原因及處置善後。

界面新聞報導，根據彭澤縣公安局發布的警情通報提到，事故地點為彭澤縣定山鎮響水村的一條鄉村道路。經調查，車輛是由現年49歲的羅姓女園長駕駛，車內共有八人，雖經公安、消防、醫療等單位人員前往救援，但車內八人均已死亡。

根據報導，這家「澎湖灣」幼兒園為私立幼兒園，在當地屬中等規模，2015年成立，法定代表人為羅細紅。據家住事發地附近的一名陶女士表示，事發時車上仍有六名幼兒，園長羅細紅和另一名駕駛也在車上。至於事發前，這輛車曾先後前往不同村莊送幼兒回家，部分村莊的幼兒已提前下車。

當地村民提到，肇事路段為一段下坡路，且道路較為狹窄，且屬彎道，僅能讓兩輛車會車，平時駕車經過需要格外小心；而事發時下著毛毛雨，路面比較濕滑。

SUV

上一則

港19歲大專生扮特務出示偽造「保密令」 騙19.2萬美元

下一則

香港工廈派對房間淪賭場無牌吧 1晚隨時輸逾130美元

延伸閱讀

送小朋友放學回家…江西幼兒園長駕車墜塘 8人喪命

送小朋友放學回家…江西幼兒園長駕車墜塘 8人喪命
憶往／中華民國國歌作曲者 被遺忘的程懋筠

憶往／中華民國國歌作曲者 被遺忘的程懋筠
航空產業大會／「低空經濟」起飛 諸多挑戰待克服

航空產業大會／「低空經濟」起飛 諸多挑戰待克服
江西74歲婦爭奪柴火 砸死73歲鄰居、藏屍果園

江西74歲婦爭奪柴火 砸死73歲鄰居、藏屍果園

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42
保時捷在中國大陸逾300座自建充電站，將於明年3月停止營運。（微博照片）

保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

2025-12-22 09:30

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列