15年前就舉報… 南博退休職工：前院長徐湖平盜故宮國寶

記者賴錦宏／綜合報導
被舉報的南京博物院前院長徐湖平。(取材自微博)
被舉報的南京博物院前院長徐湖平。(取材自微博)

南京博物院「江南春」事件再掀風波，一名自稱南博退休職工郭禮典21日實名舉報南博前院長徐湖平，大規模盜竊、走私故宮國寶文物，並行賄高官當保護傘，引發社會輿論關注。郭禮典22日稱，他15年前就曾實名舉報前院長徐湖平，但一直未收到有效反饋。

中新社報導，南京博物院館藏的明代仇英「江南春」圖卷現身拍賣市場一事，出現新風波。郭禮典21日再實名舉報南博前院長徐湖平，引發社會輿論關注。

南京博物院退休員工郭禮典實名舉報前院長徐湖平。（視頻截圖）
南京博物院退休員工郭禮典實名舉報前院長徐湖平。（視頻截圖）

中國新聞周刊報導，郭禮典22日表示，他從2010年起向多部門舉報徐湖平，但一直未收到有效反饋，「我如果誣陷他，我也要承擔法律責任」，希望有關部門調查此事。

對此，媒體向中國國家文物局全國文物違法舉報電話反饋，接線人員表示，關於「南博事件」上周已經接到舉報，正在核實，而關於上述退休員工的舉報事宜，目前平台沒有接到相關舉報，暫時無法處理。

中國新聞周刊隨後致電江蘇省紀檢監察機關舉報電話，對方回覆稱：「經過紀委工作人員和領導核實確認過，您的問題需要找江蘇省文旅廳反映，目前暫時無法處理」。

對於「南博事件」相關事宜，南京博物院名譽院長龔良則對中國新聞周刊表示，「這個事情，我沒什麼可說的，抱歉。」

中國近現代收藏大家龐萊臣後人捐給南京博物院的明代仇英「江南春」圖卷，近日出現在一場藝術拍賣預展中。南博則稱龐萊臣後人捐贈的137幅龐家收藏畫作中，五幅畫作1960年代已被專家鑑定為偽作。南京博物院1990年代依照「博物館藏品管理辦法」對這五幅畫作進行了「處置」。

但龐萊臣曾孫女龐叔令反駁說，其父龐增和與她於1959年向南京博物院捐贈的文物，都是珍品，不存在偽作，但南京博物院擅自認定五件藏品系偽作的行為，嚴重損害曾祖父及父親的聲譽。

「博物館不能倒買倒賣，但沒說不能處理贗品。」中國著名作家馬伯庸在小說「骨董局中局」，勾勒出中國博物館文物處理的黑幕：找專家出一份鑑定報告，宣稱文物是假的，按贗品報廢淘汰後，再偷偷流向骨董市場，「就算上級主管部門發現了，只消回一句『鑑定有爭議』就結了。」

雖然在國家文物部門干預下，「江南春」最終撤拍，但事件引發廣泛關注。馬伯庸「骨董局中局」也意外引發熱議，不少網友感歎：「小說預言了現實，藝術來源於生活。」

南京博物院受贈明朝畫家仇英的「江南春」圖卷，竟流入拍賣市場。圖為「江南春」局部。...
南京博物院受贈明朝畫家仇英的「江南春」圖卷，竟流入拍賣市場。圖為「江南春」局部。(取材自微博)

