後廚髒亂、食材過期… 上海網紅黃魚麵館被調查

中國新聞組／上海23日電
上海網紅餐廳的黃魚麵。(取材自微博)
上海網紅餐廳的黃魚麵。(取材自微博)

近日，上海徐匯區市場監管局針對網紅餐飲店展開執法檢查，檢查了一家叫「明呈黃魚麵館」的網紅店，並且公布了執法過程，相關視頻引發廣泛關注。

據澎湃新聞報導，這家店的消費並不便宜，一碗招牌黃魚麵售價55元人民幣(約7.8美元)，最貴的賣100元，而且網紅店主打的人設就是「不接受差評」、「愛來不來」。

上海徐匯區市場監管局公布的視頻顯示，執法檢查發現，該麵館的後廚非常髒亂，地面是包漿的，工作人員找不到消毒櫃的插頭，調料罐子也是黑漆漆的。

執法人員還在冰櫃裡翻出了一份又一份的問題食材：番茄是變質的、香乾、豆腐是過期的。

針對現場發現的問題，徐匯區市監局已立案調查。根據相關法律法規：使用超過保質期的食品原材料，將沒收違法所得，貨值金額不足1萬元的，並處5萬元以上、10萬元以下罰款。

值得一提的是，在社交平台上，曾有多位博主、明星打卡過這家網紅店。

在該麵館後廚衛生情況被曝光後，不少網友呼籲，對食品安全問題要重拳出擊。

澎湃新聞評論稱，流量不是「免罰金牌」，網紅店應接受更嚴格的監管。食品安全是底線，不是選擇題。網紅店的面子（營銷人設）再光鮮，裡子（食品安全）不過關，一樣會受到重罰。

豆腐

五月天阿信上海演唱摔下舞台 相信音樂：狀況良好

iPhone鬧鐘莫名消音？網紅曝慘痛經歷 官網建議關掉1功能

白宮播放總統演說網站遭駭？理財網紅直播8分鐘

白宮網站遭駭？出現理財網紅直播8分鐘

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30
COVID-19疫情期間，大批中國民眾繞經拉丁美洲輾轉偷渡美國的「走線」模式，在川普政府嚴查下已被封堵。如今，中國走線客方向大轉彎，改經巴爾幹半島國家轉赴德國，進而申請庇護。(美聯社)

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

2025-12-16 14:36

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

2025-12-16 14:36

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

