後廚髒亂、食材過期… 上海網紅黃魚麵館被調查
近日，上海徐匯區市場監管局針對網紅餐飲店展開執法檢查，檢查了一家叫「明呈黃魚麵館」的網紅店，並且公布了執法過程，相關視頻引發廣泛關注。
據澎湃新聞報導，這家店的消費並不便宜，一碗招牌黃魚麵售價55元人民幣(約7.8美元)，最貴的賣100元，而且網紅店主打的人設就是「不接受差評」、「愛來不來」。
上海徐匯區市場監管局公布的視頻顯示，執法檢查發現，該麵館的後廚非常髒亂，地面是包漿的，工作人員找不到消毒櫃的插頭，調料罐子也是黑漆漆的。
執法人員還在冰櫃裡翻出了一份又一份的問題食材：番茄是變質的、香乾、豆腐是過期的。
針對現場發現的問題，徐匯區市監局已立案調查。根據相關法律法規：使用超過保質期的食品原材料，將沒收違法所得，貨值金額不足1萬元的，並處5萬元以上、10萬元以下罰款。
值得一提的是，在社交平台上，曾有多位博主、明星打卡過這家網紅店。
在該麵館後廚衛生情況被曝光後，不少網友呼籲，對食品安全問題要重拳出擊。
澎湃新聞評論稱，流量不是「免罰金牌」，網紅店應接受更嚴格的監管。食品安全是底線，不是選擇題。網紅店的面子（營銷人設）再光鮮，裡子（食品安全）不過關，一樣會受到重罰。
