我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

史上最貴一泡尿？海底撈小便事件 家長被判賠220萬

中國新聞組／北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「海底撈小便案」近日做出判決。(取材自微博)
「海底撈小便案」近日做出判決。(取材自微博)

發生在2月23日、受到廣大民眾關注的「海底撈小便案」近日做出判決，上海市黃浦區人民法院判令兩名未成年人及其監護人向海底撈公司公開賠禮道歉，監護人賠償海底撈公司經濟損失220萬元人民幣(約31萬美元)。不少網友調侃，這是「史上最貴一泡尿」，還有人說，「父母不管小孩，社會會幫你管」。

來源：YouTube

事發當天，17歲的小唐為迎接遠道而來的2個朋友，約上好友小吳一同聚會。凌晨1點多，幾人來到上海海底撈外灘店吃夜宵，幾人圍著火鍋玩起了「真心話大冒險」。小唐為追求刺激，竟突然站上餐桌，往沸騰的火鍋裡小便。這一幕遭小吳以手機記錄下，他並跟著如法炮製。

2月27日，小吳將小便影片發布至朋友圈，「海底撈火鍋裡小便」迅速擴散至網路，直接導致消費者對海底撈食品安全產生恐慌，多地門市遭遇退訂潮、客流斷崖式下跌，品牌口碑嚴重受損。

為消除負面影響，海底撈上海公司更換門店全部餐具、對門店進行消毒，並對2月24日至3月8日期間，在涉事門店堂食顧客的4109單消費全額退還餐費，並按消費金額的十倍給予補償。

海底撈總公司與海底撈上海公司認為，小唐、小吳兩名未成年人及其監護人應在媒體上公開賠禮道歉，並賠償餐具損耗費與清洗消毒費15萬元、經營損失與商譽損失2300萬元，以及維權開支等10萬餘元。

法院審理關於賠償金額部分，涉事門市全店餐具更換及深度消毒費用造成直接損失13萬元；事件導致的客流量銳減、品牌聲譽受損等無形損失200萬元，另外還有訴訟調查等必要開支7萬元，加總共220萬元。

對此，網友辛辣點評，「慣子如殺子，220萬元是社會代收的教育補課費」、「父母不管小孩，社會會幫你管」，還有人調侃，「史上最貴一泡尿」、「以後每尿一次都會想一次」。

上一則

後廚髒亂、食材過期… 上海網紅黃魚麵館被調查

下一則

中國女乘客在歐洲郵輪蒸發 母：登船當天是她32歲生日

延伸閱讀

五月天阿信上海演唱摔下舞台 相信音樂：狀況良好

五月天阿信上海演唱摔下舞台 相信音樂：狀況良好
上海必勝客「原切牛排」口感怪 配料表一看…「添加物一長串」

上海必勝客「原切牛排」口感怪 配料表一看…「添加物一長串」
雙城論壇下周登場 蔣萬安將與上海人近距離接觸

雙城論壇下周登場 蔣萬安將與上海人近距離接觸
天冷火鍋夯也藏地雷 營養師教你「冬補」不爆油、不爆鈉

天冷火鍋夯也藏地雷 營養師教你「冬補」不爆油、不爆鈉

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30
COVID-19疫情期間，大批中國民眾繞經拉丁美洲輾轉偷渡美國的「走線」模式，在川普政府嚴查下已被封堵。如今，中國走線客方向大轉彎，改經巴爾幹半島國家轉赴德國，進而申請庇護。(美聯社)

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

2025-12-16 14:36

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者