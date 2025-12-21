我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

車輛定速巡航失靈狂奔490公里 甘肅男獲4S店賠償4.5萬

中國新聞組／北京21日電
高速路上驚魂後，駕駛下車後腿都軟了。(取材自極目新聞)
高速路上驚魂後，駕駛下車後腿都軟了。(取材自極目新聞)

甘肅近日發生一輛小轎車在蘭海高速疑因剎車失靈以時速約115公里行駛近490公里，直到燃油耗盡才停下事件。車上駕駛馬先生20日表示，這起事件讓他一度遭遇生死關頭，若非交警開道可能早沒命了，他已向購車的蘭州4S店要求退款退車，並賠償5萬元人民幣（約71美元）精神損失，對方一度只願賠償2萬元，經討價還價，廠家同意賠償4.5萬元。不過，有網民質疑馬先生此事是自導自演，也有人為他喊冤稱沒有人會拿自己的生命搏眼球。

來源：YouTube

據極目新聞報導，馬先生說，他的車才買了一年多，花了13萬多元，目前故障車已被拖回蘭州，放在他此前購車的4S店，他希望能夠退車退款，並要求廠家賠償車上兩人共5萬元的精神損失費。19日下午，他就趕到了4S店，廠家代表同意退車退款，但只同意賠償2萬元。

馬先生說，當時車上還有一名女性朋友全程嚇壞了，怕影響他駕駛才沒哭出來。最後車停下來，他自己也是渾身發抖說不出話來，還是被扶上救援車的。他認為，賠償每人1萬元不足以彌補他們4個半小時高度緊張面臨生死危險的精神損失。

負責處理此事的廠方代表翟先生表示，該品牌車輛全系銷售了100多萬輛，馬先生的這款車銷售了20多萬輛，都從來沒有出現過定速巡航故障剎車失靈的問題，公司總部技術人員已經趕到了4S店，但故障車輛被馬先生貼上了封條不允許動，目前還無法檢測問題出在了哪裡。退車退款並賠償2萬元，已經是他的領導最大的權限。

「昨天談到了深夜九十點，廠家後來同意賠償4.5萬元，目前談得差不多了，但協議還沒有簽」，馬先生20日表示，廠家要求不能向第三方透露相關內容，他認為不合理。他不讓開封故障車，是擔心廠家做手腳，他希望有官方或第三方權威機構介入調查故障原因，畢竟是人命關天的重大安全問題，還有那麼多的其他車主，「我不能個人拿了賠償就算了」。

另據半島晨報報導，此事件也在網上引發爭議，有網民拿出幾年前奔馳C級定速巡航失靈的舊聞類比，當時那款車以120公里時速狂奔100公里，最終鑑定結果卻顯示車輛並未失控，不少人質疑馬先生是 「自導自演」，「傳統燃油車的剎車系統優先於電子控制，機械剎車幾乎不可能失靈，會不會是操作不當？」

但更多網民和知名大V站出來反駁：「誰會拿自己的性命搏眼球？490公里的高速狂飆，每一次超車都冒著生命危險，說謊的動機在哪？」馬先生也委屈表示，當時所有能想到的方法都試了，實在走投無路才求助交警。

甘肅

上一則

港鐵南港島線西段拍板 增華貴站共8站 爭取2027年動工

下一則

香港宏福苑大火增至161死 1遺體驗出夫婦2人DNA

延伸閱讀

拯救戀愛腦 電商「罵醒服務」月收破萬

拯救戀愛腦 電商「罵醒服務」月收破萬
小車定速115剎車失靈 狂奔3小時490公里 甘肅警神救援

小車定速115剎車失靈 狂奔3小時490公里 甘肅警神救援
剎車失靈...甘肅高速狂奔490公里到油盡 車主腿軟

剎車失靈...甘肅高速狂奔490公里到油盡 車主腿軟
小米汽車又有事故 傳車主剛提SU7新車 即撞死銷售人員

小米汽車又有事故 傳車主剛提SU7新車 即撞死銷售人員

熱門新聞

解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
COVID-19疫情期間，大批中國民眾繞經拉丁美洲輾轉偷渡美國的「走線」模式，在川普政府嚴查下已被封堵。如今，中國走線客方向大轉彎，改經巴爾幹半島國家轉赴德國，進而申請庇護。(美聯社)

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

2025-12-16 14:36

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡