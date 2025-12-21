車輛定速巡航失靈狂奔490公里 甘肅男獲4S店賠償4.5萬

高速路上驚魂後，駕駛下車後腿都軟了。(取材自極目新聞)

甘肅 近日發生一輛小轎車在蘭海高速疑因剎車失靈以時速約115公里行駛近490公里，直到燃油耗盡才停下事件。車上駕駛馬先生20日表示，這起事件讓他一度遭遇生死關頭，若非交警開道可能早沒命了，他已向購車的蘭州4S店要求退款退車，並賠償5萬元人民幣（約71美元）精神損失，對方一度只願賠償2萬元，經討價還價，廠家同意賠償4.5萬元。不過，有網民質疑馬先生此事是自導自演，也有人為他喊冤稱沒有人會拿自己的生命搏眼球。

據極目新聞報導，馬先生說，他的車才買了一年多，花了13萬多元，目前故障車已被拖回蘭州，放在他此前購車的4S店，他希望能夠退車退款，並要求廠家賠償車上兩人共5萬元的精神損失費。19日下午，他就趕到了4S店，廠家代表同意退車退款，但只同意賠償2萬元。

馬先生說，當時車上還有一名女性朋友全程嚇壞了，怕影響他駕駛才沒哭出來。最後車停下來，他自己也是渾身發抖說不出話來，還是被扶上救援車的。他認為，賠償每人1萬元不足以彌補他們4個半小時高度緊張面臨生死危險的精神損失。

負責處理此事的廠方代表翟先生表示，該品牌車輛全系銷售了100多萬輛，馬先生的這款車銷售了20多萬輛，都從來沒有出現過定速巡航故障剎車失靈的問題，公司總部技術人員已經趕到了4S店，但故障車輛被馬先生貼上了封條不允許動，目前還無法檢測問題出在了哪裡。退車退款並賠償2萬元，已經是他的領導最大的權限。

「昨天談到了深夜九十點，廠家後來同意賠償4.5萬元，目前談得差不多了，但協議還沒有簽」，馬先生20日表示，廠家要求不能向第三方透露相關內容，他認為不合理。他不讓開封故障車，是擔心廠家做手腳，他希望有官方或第三方權威機構介入調查故障原因，畢竟是人命關天的重大安全問題，還有那麼多的其他車主，「我不能個人拿了賠償就算了」。

另據半島晨報報導，此事件也在網上引發爭議，有網民拿出幾年前奔馳C級定速巡航失靈的舊聞類比，當時那款車以120公里時速狂奔100公里，最終鑑定結果卻顯示車輛並未失控，不少人質疑馬先生是 「自導自演」，「傳統燃油車的剎車系統優先於電子控制，機械剎車幾乎不可能失靈，會不會是操作不當？」

但更多網民和知名大V站出來反駁：「誰會拿自己的性命搏眼球？490公里的高速狂飆，每一次超車都冒著生命危險，說謊的動機在哪？」馬先生也委屈表示，當時所有能想到的方法都試了，實在走投無路才求助交警。