「只想看片請去別家」 中多地私人影院299元套餐藏春色

一些私人影院提供過夜、陪侍等違規服務。（取材自魯網）

近日，有記者在西安、成都、三亞、大理等地探訪發現，一些私人影院提供過夜、陪侍等違規服務。在西安築夢私人影院，服務員表示只提供299元人民幣(約42美元)起的有償陪侍服務，999元套餐可「手」兩次，女孩可穿女僕、空姐、JK(日本 女高中生制服)等服飾，有需要可帶走過夜。當顧客表示只看電影時，服務員表示不予接待。對此，警方表示，將加強偵辦力度。

江蘇新聞報導，私人影院因為私密性強、可以提供個性化服務，是不少高端影迷的最愛。可近年來，很多網友表示，一些地方的「私人影院」「變味」 現象越發嚴重，很多私人影院已經開始提供過夜服務，把自己變成了另類的住宿酒店。

報導指出，西安築夢私人影院的套餐價格跨度從幾十元到幾百元，與其他私人影院明顯不同。服務員將手機裡的服務項目菜單遞給暗訪的記者，可服務項目的名稱很露骨，明確可以「有償陪侍」。

服務員表示這裡不接待網上99元的低價套餐，最低必須選擇299有女孩陪侍的套餐。在訪客說明只想看電影後，服務員直接讓暗訪的記者去別家看，要求離開影院。

荔枝新聞報導，成都雲水謠私人影院也有異性陪侍服務，且暗示可將服務員帶走過夜。三亞貝貝私影俱樂部提供露骨的「擦邊」遊戲服務，價格越高，內容越露骨。

據報導，暗訪的記者以遊客身分，將西安築夢私人影院涉嫌有償陪侍及色情交易的線索向有關部門舉報。西安市雁塔區文化和旅遊體育局執法人員表示，這個行為需要向警方反映。在接到暗訪的記者報警後，兩名民警大約30分鐘到達現場，查看了築夢私人影院的營業執照，核對了陪侍人員的身分信息，並對在場的顧客進行驅離。

半個小時後，兩名民警離開現場。隨即記者再次進行探訪，發現這家私人影院依然推銷有償陪侍和色情服務，還在推銷各種色情項目。暗訪的記者借故離開這家私人影院之後，又兩次撥打報警電話，希望警方告知檢查情況。第二天，社區民警打電話解釋稱，私人影院從事違法活動隱蔽性太強，民警在現場檢查中沒有發現違法行為，下一步會加強偵辦力度，便衣暗訪。