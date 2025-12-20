我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獲法院力挺後 高德曼進曼哈頓ICE設施監督

增發食品攤販牌照案 紐約市議會拍板 數萬餐車有望合法經營

湖南2患者同天開刀 術後疼痛數月 轉院才知都被遺落鑽頭

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
湖南一間醫院將手術鑽頭遺留於病患體內後竟選擇隱瞞。(視頻截圖)
湖南一間醫院將手術鑽頭遺留於病患體內後竟選擇隱瞞。(視頻截圖)

中國湖南祁陽市中醫醫院近日爆出醫療爭議。同一病房、兩名患者於同一天接受骨科手術後，體內竟均被遺留斷裂鑽頭，且院方事後5個月內都未向患者及家屬告知，直到患者轉往外院檢查，才揭露真相。事件曝光後，引發外界對手術安全與醫院告知義務的高度關注。

據南國今報報導，患者周外平表示，他於今年3月11日在祁陽市中醫醫院因跌傷接受骨科手術，術後右腿持續疼痛。他在出院後5個多月內多次回院反映不適並接受覆查，但主治醫師均稱屬正常恢復反應，稱「術後恢復期疼痛很正常，可能是你個人體質差，恢復的慢」並未指出異常。直到9月轉至另一家醫院檢查，才被告知手術部位骨縫內嵌有一枚斷裂鑽頭，這才確認長期疼痛原因。周外平指出，院方從未主動告知鑽頭斷裂並遺留體內的事實。

報導指出，與周外平同病房、同日接受手術的另一名患者柏系生，也出現相同情況。柏系生左小腿術後疼痛不止，經外院檢查發現體內同樣遺留一枚手術鑽頭。兩人事後多次向醫院討說法，但進展有限。直到9月15日，周外平才取得一份由手術組人員簽字的「證明」，文件載明其體內遺留斷裂鑽頭1枚，且術後未告知本人及家屬，情況屬實。

為何刻意隱瞞這一醫療事故？祁陽市中醫醫院黨委委員周偉在接受記者受訪時解釋，醫院確認手術中鑽頭斷裂遺落體內一事屬實，但當時認為「對患者影響不大」，計劃在後續取鋼板手術時一併處理，因此未及時告知。

永州市衛健委已於2025年11月25日對該院及相關醫師作出行政處罰，指出醫院存在未依規定告知醫療風險、未完整填寫病歷等違法行為，對醫院予以警告並罰款3萬元(人民幣，約4200美元)。祁陽市衛健局表示，雙方調解未果，已建議透過司法途徑解決爭議，相關賠償問題仍待後續釐清。

骨科

上一則

25歲的瘋狂…演員任敏生理期第2天跳南極冰海：祝自己勇敢

下一則

寧靜調侃張柏芝3個兒子「全是賠錢貨」兩種教育方式掀熱議

延伸閱讀

立威廉大病初癒瘦削現身 秀8公分傷疤：不是要大家可憐我

立威廉大病初癒瘦削現身 秀8公分傷疤：不是要大家可憐我
走路沒事蹲下就爆痛 裝潢師傅、運動員這症狀千萬不要拖

走路沒事蹲下就爆痛 裝潢師傅、運動員這症狀千萬不要拖
學生偷帶幼貓進宿舍 湖南職校舍監冷血摔死：貓主同意

學生偷帶幼貓進宿舍 湖南職校舍監冷血摔死：貓主同意
旅美湖南同鄉會換屆 劉運疇連任會長

旅美湖南同鄉會換屆 劉運疇連任會長

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大