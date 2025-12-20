我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

增發食品攤販牌照案 紐約市議會拍板 數萬餐車有望合法經營

突破川普的「全面且徹底」封鎖？受制裁油輪駛入委內瑞拉水域

北京女帶狗進餐廳 毛小孩上桌「舔盤吃肉」惹眾怒

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
寵物狗卡餐桌吃餐盤裡的羊肉捲。（視頻截圖）
寵物狗卡餐桌吃餐盤裡的羊肉捲。（視頻截圖）

一名女子近日在網上曬出帶著自己的寵物狗在北京一家餐廳用餐的視頻，畫面出現寵物狗跳上餐桌，還把菜盤舔光的畫面，這名女子還在視頻中說：「連盤底都舔了」、「我應該怎麼誇它呢？牛！太厲害了」。視頻引發網友眾怒，痛批女子養狗不講公德心，「一點道德底線都沒有」，並指餐廳讓狗上桌也應負責。涉事的涮肉店表示，已停業整頓，並對當日所有就餐顧客退款且一倍賠付，同時將追究該名女子的法律責任。

據揚子晚報報導，12月18日，一段寵物狗在北京某餐廳內爬上餐桌，直接食用餐盤中生肉卷的視頻在網上傳播，引發廣泛關注。從女子曬出的視頻中看到，寵物狗直接趴在桌上，舔食盤子裡的生羊肉捲。女子還在一旁描述：「連盤底都舔了」，「我應該怎麼誇它呢？牛！太厲害了」。

這則視頻發布於12月18日凌晨，發布女子還配文稱：「旺財吃火鍋，吃了一盤生羊肉」。

一名女子曬出寵物狗在北京一家餐廳餐桌上舔光盤子的視頻引發眾怒。（視頻截圖）
一名女子曬出寵物狗在北京一家餐廳餐桌上舔光盤子的視頻引發眾怒。（視頻截圖）

該視頻引發眾多網友批評，紛紛表示「太過分了」，「上次海底撈小便門的事情，上百萬（人民幣，下同）賠償金對這些東西都沒點震懾作用嗎？」，「狗怎麼進的餐廳？堂而皇之上桌吃飯，這不僅是養狗人的素質問題，餐廳難辭其咎」，「養狗人的素質需要提高」，「牛逼，我就納悶了，是什麽腦子會自己發出來」，「太惡心了，狗身上各種病毒、寄生蟲，把別人傳染上了，他們罪大惡極」，「要追究她的刑事責任，以危害公共安全罪起訴她」。

12月18日下午，涉事餐廳王爺府南門涮肉北京某店負責人商先生表示，事件發生於12月16日晚，事發後店員當場進行了勸阻，將餐具封存更換處理，並進行全面消殺。目前該店已停業整頓，並對16日到18日在該門店所有就餐顧客退款且一倍賠付，「我們也報警了，將對該事件行為人追究法律責任」。

有網友建議：「當天的賠償全讓這女飼主來付」，「飯館賠一倍餐費遠遠不夠，至少要按照上海海底撈的額度，賠了220萬」。

寵物

上一則

海南封關首日 零關稅貨值3.6億 企業2天內砸近50億購地

下一則

25歲的瘋狂…演員任敏生理期第2天跳南極冰海：祝自己勇敢

延伸閱讀

魯比歐年終記者會談中美關係 強調負責任治國與成熟管理

魯比歐年終記者會談中美關係 強調負責任治國與成熟管理
鞏俐北京街頭放閃法籍丈夫 77歲老公狀態太猛

鞏俐北京街頭放閃法籍丈夫 77歲老公狀態太猛
中國駭客疑入侵英外交部 盜數萬筆機敏資料

中國駭客疑入侵英外交部 盜數萬筆機敏資料
烏克蘭外交部第一副部長在北京與中國官員討論俄烏戰爭

烏克蘭外交部第一副部長在北京與中國官員討論俄烏戰爭

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年