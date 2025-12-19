我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

遊客大理租車 還車時有擦痕賠了600元 查監控揭真相

中國新聞組／北京19日電
男子深夜畫車的監控畫面。（視頻截圖）
男子深夜畫車的監控畫面。（視頻截圖）

有網友18日在騰訊新聞「熱問」發帖稱，半個多月前，他在大理一個租車行租了一輛車，次日還車時驗車員工發現車上有擦痕，被索賠1000元（人民幣，下同，約142美元）。數天後，他們查監控發現，是租車行員工深夜畫刻的。對此，該車行負責人回應，畫車的人是租車行的一名代駕，警方已介入處理此事。

車身的畫痕。（受訪者供圖）
車身的畫痕。（受訪者供圖）

極目新聞報導，發帖的王姓男子說，11月29日，他和朋友一起在雲南大理一家名為「多福租車」的租車行租了一輛新能源汽車。11月30日他們還車時，車行員工第一次驗車時，發現車輛尾部的右邊有一處畫痕，之後另一位員工再次驗車。「我們開車都很小心，尾部的那道畫痕很明顯就不是開車刮擦的，我們當時看到畫痕後很震驚，但我們沒有證據只能認栽。租車行的員工要我們賠償1000元，協商講價後，我們最終賠了600元。」

王男的朋友孫男說，他懷疑車上的畫痕是人為造成的，於是在還車後幾天一直嘗試尋找監控，「12月4日，我在11月29日晚我們停車的位置附近發現了監控，當時就報了警。」孫男稱，警察到場後，他們看監控發現，11月29日晚11時48分許，一名男子蹲在該車右後方，對車輛進行反覆畫擦。

「監控中畫車的男子，就是還車時第一次給我們驗車的那名男子。畫車的地方，距離車行有幾公里。」孫先生說，他報警後，警方出具了行政案件立案告知書。近日民警電話告知他，畫車的男子已於12月11日被警方處以12天行政拘留，並罰款800元。

「今天中午，租車行負責人通過微信聯繫我們，退還此前我們支付的600元賠償，但要求我們不得再以任何理由、通過任何渠道投訴或追究對方責任。我認為這不合理，因此沒有收這筆退款。」王男稱。

12月18日下午，涉事租車行負責人回應表示，畫車男子是他們的一個代駕，目前當地警方已經介入處理此事，具體情況可向警方諮詢。

大理市公安局蒼山派出所工作人員表示，他們確實接到了關於此事的報警，相關民警已出警處理，其不清楚具體處理情況。

租車 微信

上一則

深圳16歲「烤雞少年」暴紅 顧客排長龍 每天收入過萬

下一則

深圳女被魔鬼附體？ 母姊按胸灌水「驅魔」整夜害死她

延伸閱讀

前往灣區 飛奧克蘭機場比舊金山更省錢便捷

前往灣區 飛奧克蘭機場比舊金山更省錢便捷
走私10萬孕婦血樣出境驗性別 廣東揪出黑色產業鏈

走私10萬孕婦血樣出境驗性別 廣東揪出黑色產業鏈
糖度最高200% 蜜雪冰城開始做美國人的生意

糖度最高200% 蜜雪冰城開始做美國人的生意
貴陽76歲爺想要手機 賭氣躲進深山 靠白酒「荒野求生」

貴陽76歲爺想要手機 賭氣躲進深山 靠白酒「荒野求生」

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里