遊客大理租車 還車時有擦痕賠了600元 查監控揭真相

男子深夜畫車的監控畫面。（視頻截圖）

有網友18日在騰訊新聞「熱問」發帖稱，半個多月前，他在大理一個租車 行租了一輛車，次日還車時驗車員工發現車上有擦痕，被索賠1000元（人民幣，下同，約142美元）。數天後，他們查監控發現，是租車行員工深夜畫刻的。對此，該車行負責人回應，畫車的人是租車行的一名代駕，警方已介入處理此事。

車身的畫痕。（受訪者供圖）

極目新聞報導，發帖的王姓男子說，11月29日，他和朋友一起在雲南大理一家名為「多福租車」的租車行租了一輛新能源汽車。11月30日他們還車時，車行員工第一次驗車時，發現車輛尾部的右邊有一處畫痕，之後另一位員工再次驗車。「我們開車都很小心，尾部的那道畫痕很明顯就不是開車刮擦的，我們當時看到畫痕後很震驚，但我們沒有證據只能認栽。租車行的員工要我們賠償1000元，協商講價後，我們最終賠了600元。」

王男的朋友孫男說，他懷疑車上的畫痕是人為造成的，於是在還車後幾天一直嘗試尋找監控，「12月4日，我在11月29日晚我們停車的位置附近發現了監控，當時就報了警。」孫男稱，警察到場後，他們看監控發現，11月29日晚11時48分許，一名男子蹲在該車右後方，對車輛進行反覆畫擦。

「監控中畫車的男子，就是還車時第一次給我們驗車的那名男子。畫車的地方，距離車行有幾公里。」孫先生說，他報警後，警方出具了行政案件立案告知書。近日民警電話告知他，畫車的男子已於12月11日被警方處以12天行政拘留，並罰款800元。

「今天中午，租車行負責人通過微信 聯繫我們，退還此前我們支付的600元賠償，但要求我們不得再以任何理由、通過任何渠道投訴或追究對方責任。我認為這不合理，因此沒有收這筆退款。」王男稱。

12月18日下午，涉事租車行負責人回應表示，畫車男子是他們的一個代駕，目前當地警方已經介入處理此事，具體情況可向警方諮詢。

大理市公安局蒼山派出所工作人員表示，他們確實接到了關於此事的報警，相關民警已出警處理，其不清楚具體處理情況。