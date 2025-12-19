深圳女被魔鬼附體？ 母姊按胸灌水「驅魔」整夜害死她

法槌示意圖。（取材自紅星新聞）

深圳市人民檢察院近日發布一起判例，一家母女三人迷信「心靈感應」等玄學，某日凌晨，妹妹突稱自己被 「魔鬼」 附體，要媽媽和姊姊通過按壓胸口、灌水催吐的方式為自己 「驅魔」，其間還多次稱「有效果」要兩人繼續，結果是活生生的被「驅魔」致死。母女兩人被法院以涉嫌過失致人死亡罪判處有期徒刑三年，緩刑四年。

據觀察者網報導，12月16日，微信 公眾號「深圳市人民檢察院」發文指出，李某、謝某與被害人分別是母女、姊妹關係。三人因長期接觸「心靈感應」、「冥想打坐」 等相關信息，逐漸深陷迷信與玄學修煉的漩渦，甚至產生了 「自身靈魂被出賣，會因遭受『魔鬼攻擊』而被『腦控』」 的荒謬想法。

2024年12月4日凌晨，被害人突然聲稱自己被 「魔鬼」 附體，隨即叫來李某、謝某，要求二人通過按壓胸口、灌水催吐的方式為自己 「驅魔」。

受迷信思想驅使，李某、謝某按照被害人的要求，持續對其實施按壓、灌水行為。其間，被害人還向二人確認該方式 「有效果」，並要求繼續。當日早晨6時許，其他家屬發現被害人嘴角流血，隨即報警，120急救人員到場後，當場宣告被害人死亡。

經審查，並綜合考量案件事實、公眾認知及當事人主觀狀態，結合李某、謝某二人行為過程中的救助情節，檢察機關認定李某、謝某的行為符合過失致人死亡罪的構成要件，於2025年5月23日起訴，法院於2025年7月29日做出判決。