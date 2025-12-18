河南28歲新娘自殺前曾取消婚禮被拒 友人：她父母不願退彩禮

我的頻道

中國新聞組／北京18日電
魏女和未婚夫的結婚照。（取材自微博）
魏女和未婚夫的結婚照。（取材自微博）

河南魯山縣一名高中女教師近日在婚禮當天跳樓自殺身亡引發關注，事件又被扒出更多細節；據報導，該名魏姓女教師結婚前一天宣布取消婚禮，但她的父母仍執意要她結婚，未婚夫又是「蹬鼻子上臉只會氣人的對象」，她在多次抗爭無效後被逼走上絕路。

另據了解，魏女有一個已婚的哥哥和一個未成家的弟弟，疑因魏女父母需要魏女的彩禮做為其弟的結婚基金才堅持要她嫁人，引來大批網友痛批魏女父母涉逼死自己的女兒。

據都市現場報導，12月10日，舉辦婚禮的當天，28歲的魏女和父母吵了一架，之後便坐上婚車去往婆家，男方以為她想通了，要去換婚紗，沒想到了婆家，魏女未梳妝就從7樓一躍而下墜亡。做出這一決定前，她在朋友圈發布一條「遺言」，陳述自己被催婚並請朋友幫其料理後事。當地一名知情者透露，魏女在婚禮前一天曾發布過一個取消婚禮的通知，但由於「父母不同意」，婚禮還是照常舉行。

魏女的老家距婆家購買的新房40多公里，魏女墜樓的地點即為婆家新房所在的小區。一名知情者向界面新聞透露，魏女到達小區位於7樓的房子後，藉口要換婚紗，將門反鎖10分鐘後便傳來「墜樓」消息。

據報導，知情人士表示，是魏女的父母不同意取消婚約，「他們不願退還彩禮」。當地一名婚慶主持人稱，魏女有一個哥哥和一個弟弟，哥哥已婚，弟弟尚未成家。

魏女為魯山縣第一高級中學教師，2022年以筆試第一、總分第一的成績考入該校，擔任歷史教師。魯山一高第一屆學生馮延輝說，魏老師1.7米的個子，「講話溫溫柔柔，從來不會對學生發脾氣」，「不敢相信老師會自殺」。老師愛穿中式風格的衣服，由於身材高挑、勻稱，魏亞蕊的穿搭有時「給人很英氣的感覺」。魏女與未婚夫的合照顯示，她幾乎面無表情，這跟學生們眼中的她，截然兩樣。

一名小區住戶說，事發小區為新樓盤，一樓業主不願再要自己的房子，「一度也不讓移走遺體，要討個說法」。

魯山縣婦聯表示，此前未收到過當事人求助，正在關注此事，已與縣委宣傳部溝通跟進。

有知情人士稱，魏女所發朋友圈說明其家人不愛她，「如果她的家人真的心疼她，她也不會在遺言裡諷刺地將自己的幸福和金錢畫等號，並且想讓朋友把自己的骨灰揚了，也不願意給家人留個念想」。

此外，社交平台上還出現關於新郎學歷和工作造假、負債累累等多種傳言。有自稱與新郎在同一單位工作的網友向中國新聞周刊稱，新郎入職學歷至少為本科，以魯山縣收入水平來說，其所在崗位工資比較可觀。

