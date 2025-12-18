借款13萬滾到1300萬 「套路貸」新手法 川女還賠上千萬房

警方說明案情。（取材自央視）

四川成都警方近日成功破獲一個偽裝成住房租賃公司的「套路貸」犯罪團伙，5名核心嫌疑人全部落網，他們的犯案手法是，偽裝成住房租賃公司布下連環債務陷阱，被害人借款13萬元（人民幣，下同），不到1年半的時間，債務竟利滾利到將近1300萬元「天價」，名下近千萬的房產也被迫抵押。

據央視報導，2023年11月，被害人葉女士需要資金周轉時，因曾被銀行拒貸，正著急時接到一通電話，對方稱自己與「金融管理部門」合作能提供「內部綠色渠道」貸款 ，還準確報出了她剛被銀行拒貸的額度、用途和徵信查詢次數。3天後，對方為葉女士量身定製了三份合同。

第一份「借款協議」約定借款13萬元，期限6個月，月息1.5%，用於幫助葉女士解決燃眉之急。第二份是「房屋託管合同」，對方提出可以幫葉女士的房子找到合適的租戶，每月都能拿到2.3萬元的固定收益。真正的陷阱隱藏在第三份合同中。這是一份「授權委託書」，其中一條款註明：如果葉女士違約導致房屋無法出租，公司可代為清退、換鎖、申請仲裁，並收取「年租金 30%」的違約金。

借款到帳當天，葉女士就被以渠道服務費、房屋評估費的名義扣減了2.6萬元，13萬元借款實際到手僅10.4萬元。此後，租賃公司從未按約定支付過一分錢租金，卻開始以「未按照約定騰空房屋」等為由持續計收高額違約金。

2024年3月，葉女士收到了公司發來的第一份「違約告知函」，稱她的房屋被認定為群租房需要清退，她需支付年租金30%違約金共8.28萬元。葉女士想解除合同，卻被告知託管期限是5年，提前終止要賠償剩餘4年租金的30%，合計33.12萬元。此時業務員引薦了第二家「資產管理公司」，提出「債務優化」方案：再借45萬元，月息仍為1.5%，既能結清違約金，又能「贖回」房屋。

在這樣的數字遊戲中，葉女士的債務從2023年11月的13萬，飆升至2025年3月的1260萬。為「保住房子」，她先後抵押了個人及父母名下的兩套房產；當債務升至900萬時，公司又要求她追加弟弟名下的學區 房作為擔保；債務定格在1260萬時，公司申請法院強制執行，3套涉案房產全進入司法拍賣流程。

涉案的租賃公司並非「黑作坊」，據警方調查，該公司成立於2018年，資質合規，卻通過合法調取房管局租賃網簽數據，精準篩選「有房、有貸」群體，引導其「違約」賺取高額費用，葉女士這樣有閒置住宅、曾被銀行拒貸的人，成為他們的「精準圍獵」目標。

2025年11月，警方在五處窩點同時收網，現場控制涉案人員73名，凍結資金2600萬元，摧毀了這個以租賃房屋為掩護的套路貸團伙。