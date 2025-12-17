4800萬拍下法拍房 才知曾有人跳樓…廣東高院裁定退款

買家以4821萬餘元的最高價競得房屋。(取材自紅星新聞)

2023年6月，郭某、貝某以4821萬餘元（人民幣，下同）競拍到位於廣東省深圳市的案涉房屋。但是，案涉房屋的拍賣 公告及拍賣須知中，未披露該房屋於一年多前曾發生有人跳樓自殺的非正常死亡事件。廣東省高級人民法院裁定撤銷原執行裁定，要求退還買受人支付的拍賣款。

紅星新聞報導，案件源於2023年6月。揭陽市中級人民法院在執行被執行人陳某附帶民事賠償、退賠、罰金及沒收財產等案件過程中，於6月15日至16日，透過網絡司法拍賣平台，公開拍賣登記在陳某、王某名下、位於廣東省深圳市某路的21A、22A兩套複式住宅商品房。競拍結果顯示，郭某、貝某以最高價4821萬6726元成功競得該房屋並全額繳款。

2023年7月5日，揭陽中院作出執行裁定，確認21A房屋歸郭某所有、22A房屋歸貝某所有。然而，7月25日，郭某、貝某向法院提出書面異議，稱其在競拍後才得知，案涉房屋於2021年11月23日曾發生高空墜樓事件，造成1人死亡。該情況未在拍賣公告及拍賣須知中披露，致使二人在以居住為目的參與競買時產生重大誤解，請求撤銷拍賣及執行裁定，並退還全部拍賣款項。

法院調查確認，案涉房屋確實發生過上述高空墜樓致死事件。據了解，事件發生後，深圳市蓮花派出所民警到場處置，經核實，墜樓者是陳某之女。

揭陽中院認為，執行法院在拍賣時並未掌握相關情況，且競拍標的物存在的瑕疵風險應由競買人自行承擔，遂於2023年8月15日作出裁定，駁回郭某、貝某的異議請求。二人不服，向廣東省高級人民法院申請覆議。

2024年2月23日，廣東高院 作出執行裁定，撤銷揭陽中院的相關裁定，並責令依法退還買受人支付的拍賣款。

人民法院案例庫隨後發布該案作為參考案例，明確裁判要旨指出：執行中拍賣的房屋若存在原居住人員非正常死亡事件，屬於足以影響買受人締約基礎的重大瑕疵，應作為重要信息予以披露。在網絡司法拍賣中未披露該信息，拍賣成交後，買受人以重大誤解為由請求撤銷拍賣的，人民法院應予支持。

紅星新聞查詢發現，案涉房屋與一起涉黑案件相關。公開資料顯示，陳某等人涉黑案於2023年4月經揭陽中院一審、廣東高院終審後生效，27名被告人分別被判處死緩至有期徒刑兩年六個月不等，並處沒收財產及罰金。此次裁定也被視為對司法拍賣信息披露義務的重要明確。