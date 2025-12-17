陝西女師網咒學生「全都甲流」還嗆「有編制」歡迎舉報

一名女老師在微信群發布不當言論。（取材自南方+）

近日，有網友曬出微信 群聊截圖，一名女老師在上百人微信群中發布疑似其作為老師在課堂上的日常，公然詛咒全班學生得甲流，引發群內其他人不滿。有人質疑這名女老師「你這心態，這工作你也幹不了多久？」這名女老師卻稱，「不好意思，我（有）編制。」

新黃河報導，這名疑似詛咒學生的老師任職於陜西銅川高新實驗學校，銅川新區教育分局工作人員表示已展開調查，調查結果會發通告。銅川市教育局 工作人員稱，目前涉事老師已被停職，相關事宜正在調查處理中。

據報導，網友發布的聊天截圖顯示，在一個100多人的微信群中，這名女老師在課堂上稱，「我的耳膜呀」、「一群XX」、「讓他們全都甲流，趕緊滾回去」等。她的言行被群內其他人質疑並表達不滿後，這名女子卻說「這亂成啥了，我就不管」、「工資到手就行了」，還稱「趕緊舉報」、「巴不得外行舉報，你幹了這行就不會這麼說了。」

報導指出，公布該聊天紀錄的網友表示，最開始是在一個單身交友微信群裡，看到有老師詛咒學生得甲流、還提學校有老師打罵學生，他當時就擔心涉事的孩子。想著發抖音 可能讓對應的家長刷到，多關注下孩子情況。真沒料到會有這麼多網友關注，也絕對不是針對所有老師，希望大家別誤會。

另據百姓關注消息，銅川高新實驗學校招生辦老師回應稱，得知這個消息很氣憤，目前多部門已介入處理，該老師是一年級音樂老師，身為老師確實不該說這種話，主管部門和學校會給大家一個交代。