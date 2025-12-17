杭州珠寶店遇劫 外賣員逆衝扶梯追人 當場制伏26歲劫匪

外賣員見義勇為，把珠寶劫匪壓制在地，成功阻止嫌疑人逃逸。(取材自微博)

浙江杭州一處商場珠寶店日前發生搶奪事件，一名外賣員在取餐途中聽聞異狀，逆向衝上手扶梯追趕，並在店鋪門口將嫌疑人撲倒制伏，成功阻止嫌疑人逃逸。警方表示，已對涉案男子依法刑事傳喚，並確認外賣員行為屬見義勇為。

新京報報導，杭州市公安局上城分局通報，26歲男子陳某秋12月15日晚間7時許，進入杭州上城區萬象匯商場內一家珠寶店，以購物為由要求店員取出一只金手鐲查看，隨後趁服務員不備，突然奪走手鐲並企圖逃離現場。

事發時，24歲外賣員柴振鵬正前往商場負一樓取餐。他事後回憶，當時乘坐下行扶梯時，突然聽到呼喊聲，回頭看見一名男子沿扶梯向上狂奔，「感覺不對勁，就立刻轉身追上去」。柴振鵬隨即逆著扶梯衝上一樓，在珠寶店門口將嫌疑人撲倒，並將其壓制在地。

柴振鵬表示，制伏過程中嫌疑人仍試圖反抗，甚至問「你有什麼好處」，他當下回應「沒好處」，只是認為「既然遇到了，就應該站出來」。在現場控制嫌疑人約兩分鐘後，商場保安與店員趕到，他隨即將人交由現場人員處理，並返回繼續配送訂單，當天工作並未因此延誤。

警方隨後到場處置，成功追回被搶金手鐲。目前，陳某秋已被公安機關依法刑事傳喚，案件仍在進一步偵辦中。警方也對柴振鵬的行為予以肯定，確認其屬於見義勇為。

據報導，事發後，涉事珠寶店負責人透過通訊軟體向柴振鵬致謝，並表達慰問之意。為表彰其勇敢行為，淘寶 閃購亦於事發當日啟動「城市騎士·橙意計畫」，授予柴振鵬「城市騎士社區俠」榮譽稱號，並給予人民幣1萬元現金獎勵。

警方提醒，商場及店鋪應持續強化安全防範措施，民眾如遇突發狀況，務必在確保自身安全的前提下協助報警，共同維護公共安全。